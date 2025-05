Gold verliert -1,4 % unter dem Druck einer starken Risikobereitschaft 📉

Gold verliert heute fast 1,4 % angesichts steigender Wall-Street-Indizes und eines st√§rkeren US-Dollars (USDIDX), der trotz eines R√ľckgangs der Renditen 10-j√§hriger US-Staatsanleihen um 4 Basispunkte auf 4,46 % um √ľber 0,4 % zulegt. Die Risikobereitschaft wird durch die entspannenden Handelsspannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Europa angeheizt, nachdem Donald Trump die Einf√ľhrung eines 50-prozentigen Zolls vom 1. Juni auf den 9. Juli verschoben hat, um den europ√§ischen Partnern mehr Zeit f√ľr Verhandlungen √ľber Handelsabkommen zu geben. Der Markt wird auch die morgige Ver√∂ffentlichung des Berichts zum ersten Quartal 2025 von Nvidia, der nach dem Handelstag in den USA ver√∂ffentlicht wird, genau beobachten. Nvidia hat bereits angek√ľndigt, mit der Produktion seiner n√§chsten Generation von Blackwell-Chips f√ľr den chinesischen Markt zu beginnen, nachdem Investoren bef√ľrchtet hatten, dass das Unternehmen aufgrund von Exportbeschr√§nkungen f√ľr GPU-Einheiten Umsatzverluste in China erleiden k√∂nnte. Wenn Nvidia starke Ergebnisse und optimistische Prognosen vorlegt, die die Bedenken der Anleger zerstreuen, k√∂nnte es zu einer weiteren Erholung des Nasdaq kommen, was Druck auf die Goldstimmung aus√ľben k√∂nnte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen GOLD im Stundenchart Aus technischer Sicht gibt Gold in Richtung der wichtigen Unterst√ľtzung nach, die durch die obere Grenze eines fallenden Preiskanals gebildet wird. Sollte der Kurs von der 200-Stunden-EMA nach oben abprallen, w√§re ein neuer Aufw√§rtsimpuls m√∂glich, der auch ein bullisches Flaggenmuster best√§tigen w√ľrde. Sollte hingegen der Verkaufsdruck anhalten, k√∂nnte es zu einem Test der 3.100-Dollar-Marke kommen, die die untere Grenze des Preiskanals bildet. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto T√§glich verf√ľgbar! Monatlich ausgesch√ľttet! Zinsen f√ľr die "Pause" bis zum n√§chsten Trade¬† ¬†

