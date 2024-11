Google Aktie im Fokus: was darf man von den Q3 Quartalszahlen erwarten? 📌

Diese Woche liegt der Fokus auf den Quartalsergebnissen der Big Techs. Insbesondere wird die Aufmerksamkeit der Anleger auf die sogenannten „Mag-7“ gerichtet sein, zu denen Amazon, Alphabet (Ticker: GOOGL), Apple, Tesla, Nvidia, Microsoft und Meta gehören. Die Gewinnsaison fĂŒr diese Unternehmen begann letzte Woche mit Tesla, das Ergebnisse weit ĂŒber den Erwartungen meldete. Dies erhöhte den Druck im Vorfeld der Ergebnisse der anderen Unternehmen zusĂ€tzlich. Heute, nach Handelsschluss, wird Alphabet seine Ergebnisse vorlegen, die aufgrund der Überschneidung der Sektoren, d. h. des Cloud-Segments fĂŒr Alphabet, Amazon und Microsoft, eine noch wichtigere Vorschau auf die Leistung der anderen Unternehmen sein könnten.

Es ist erwĂ€hnenswert, dass in den vergangenen Quartalen die Leistung von Microsoft ein starkes Gegengewicht zu der von Alphabet darstellte und das schlechtere Umsatzwachstum im Cloud-Segment des Konkurrenten Azure den Aktienkurs der Muttergesellschaft von Google unter Druck setzte. Dies hat sich seit dem letzten Quartal geĂ€ndert, da die Ergebnisse nicht mehr am selben Tag veröffentlicht werden. Daher dĂŒrfte der Druck auf die Alphabet-Aktien auch dieses Mal etwas geringer ausfallen, und wenn sich starke Ergebnisse bestĂ€tigen, ist zu erwarten, dass die Marktreaktion nicht durch Daten anderer Unternehmen eingeschrĂ€nkt wird. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen   KI ist weiterhin ein SchlĂŒsselsegment FĂŒr Alphabet ist die Situation im Cloud-Segment weiterhin eine der wichtigsten Kennzahlen fĂŒr Investoren. FĂŒr die Google-Cloud-UmsĂ€tze wird ein Wachstum von 28 % im Jahresvergleich erwartet, was einem um 6 Prozentpunkte höheren Umsatzwachstum als im Vorjahr entsprĂ€che. Diese Wachstumsrate ist auf die zunehmende Beliebtheit des Einsatzes von Lösungen der kĂŒnstlichen Intelligenz zurĂŒckzufĂŒhren, und sowohl bei Alphabet als auch bei den Konkurrenten Amazon und Microsoft sind es die Cloud-Segmente, die das Tempo der positiven Auswirkungen der Nachfrage nach KI-bezogenen Dienstleistungen auf die Ergebnisse der Unternehmen anzeigen. Daher wird die Leistung des Segments weiterhin von den Investoren genau beobachtet werden. FĂŒr Alphabet könnte sich KI jedoch als zweischneidiges Schwert erweisen. Das wichtigste Segment des Unternehmens sind nach wie vor die Werbeeinnahmen im Zusammenhang mit dem Google-Suchsegment. Google (die Tochtergesellschaft von Alphabet) ist nach wie vor klarer MarktfĂŒhrer im Suchmaschinenmarkt, aber die jĂŒngste rasante Entwicklung der generativen kĂŒnstlichen Intelligenz könnte diese Position schwĂ€chen. Angesichts des hohen Anteils des Segments sowohl am Umsatz als auch am Gesamtbetriebsgewinn des Unternehmens könnte jede BeeintrĂ€chtigung der stabilen Dynamik des Segments von den Investoren Ă€ußerst negativ bewertet werden. Ein Ă€hnlicher Mechanismus gilt auch fĂŒr Werbeumsatzsegmente, insbesondere YouTube, dessen langsamere Wachstumsrate im vorherigen Quartal eine starke Marktreaktion und infolgedessen einen Abschlag nach den Ergebnissen des Unternehmens verursachte. Die Entscheidung des Justizministeriums ist eine große Unbekannte Unter den nichtfinanziellen Daten werden die Anleger vor allem auf mögliche Informationen ĂŒber mögliche Vorhersagen eines anhĂ€ngigen Rechtsstreits gegen Googles Position auf dem Suchmaschinenmarkt achten. Eines der Risiken fĂŒr die GeschĂ€ftstĂ€tigkeit des Unternehmens könnte die Notwendigkeit sein, die Unternehmen von Alphabet zu trennen, um das Risiko einer Monopolisierung des Marktes zu verringern. Obwohl eine solche Entscheidung ein ausgesprochen negatives Zeichen fĂŒr das Unternehmen selbst wĂ€re, stellt die aktuelle Notierung des Unternehmens bei Betrachtung der Bewertung der getrennten Unternehmen nach der Methode „Sum of the Parts“ einen leichten Abschlag auf diesen Wert dar. Erhöhte Prognosen vor den Ergebnissen Der Marktkonsens geht davon aus, dass das Unternehmen sowohl bei den Einnahmen als auch bei der Betriebsleistung eine starke Dynamik beibehalten wird. In den letzten vier Wochen sind die Konsensprognosen fĂŒr die wichtigsten Finanzkennzahlen von Alphabet gestiegen. Der Markt erwartet nun, dass das Unternehmen im 3. Quartal 2024 einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,97 US-Dollar erzielen wird (ein Anstieg von 1,35 % gegenĂŒber den Prognosen des Vormonats und ein Wachstum von 27 % gegenĂŒber dem Vorjahr).  Gewinnprognosen von Alphabet fĂŒr das 3. Quartal 2024. Der Umsatz in Höhe von 72,88 Milliarden US-Dollar wird um Kosten fĂŒr die Kundenakquise bereinigt, unter anderem durch Zahlungen an die Partner des Unternehmens (ex. TAC). Quelle: Bloomberg Finance L.P. GEWINNPROGNOSE FÜR DAS 3. QUARTAL 2024: GeschĂ€tzte Einnahmen: 86,44 Milliarden US-Dollar (+13 % im Jahresvergleich) Einnahmen aus Google-Diensten: 75,24 Milliarden US-Dollar (+11 % im Jahresvergleich) Werbeeinnahmen von Google: 65,5 Milliarden US-Dollar (+10 % im Jahresvergleich) Einnahmen aus der Google-Suche: 49,08 Milliarden US-Dollar (+11 % im Jahresvergleich) Werbeeinnahmen von YouTube: 8,89 Milliarden US-Dollar (+12 % im Jahresvergleich) Einnahmen aus dem Google-Werbenetzwerk: 7,42 Milliarden US-Dollar (-3 % im Jahresvergleich) Einnahmen aus Google-Abonnements, -Plattformen und -GerĂ€ten: 9,79 Milliarden US-Dollar (+17 % im Jahresvergleich) Einnahmen aus Google Cloud: 10,79 Milliarden US-Dollar (+28 %) Sonstige Einnahmen: 377,2 Millionen US-Dollar

GeschÀtzter Gewinn pro Aktie (GAAP EPS): 1,83 $

GeschÀtztes Betriebsergebnis: 26,64 Milliarden $ GeschÀtztes Betriebsergebnis aus Google-Diensten: 28,47 Milliarden $ GeschÀtztes Betriebsergebnis aus Google Cloud: 1,11 Milliarden $ GeschÀtzter Betriebsverlust aus anderen Quellen: 1,16 Milliarden $

GeschÀtzte Betriebsmarge: 31,4 %

GeschĂ€tzte Kapitalaufwendungen: 12,88 Milliarden $ Implizite Änderung nach den oben genannten Ergebnissen: 6 % Der Optionsmarkt bewertet die geschĂ€tzte Änderung nach den Ergebnissen mit 6,33 %. Die durchschnittliche PreisĂ€nderung bei den letzten 5 Veröffentlichungen von Quartalsergebnissen betrĂ€gt 7,19 %, wobei die höchste Änderung ein Anstieg von 12,05 % und die geringste Abweichung ein RĂŒckgang von 4,4 % ist. Interessanterweise endete der Handel in drei der fĂŒnf Veröffentlichungen mit einem RĂŒckgang gegenĂŒber dem Schlusskurs der Sitzung vor den Ergebnissen, und jede der fĂŒnf Sitzungen nach den Ergebnissen schloss unter dem Eröffnungskurs. Derzeit empfehlen 58 von 70 Berichten den Kauf des Unternehmens, und der durchschnittliche Zielkurs liegt bei 202,85 $, was etwa 21 % ĂŒber dem aktuellen Marktpreis liegt.  Die implizite Änderung nach den Quartalszahlen von Alphabet ausgehend vom Optionsmarkt betrĂ€gt 6,33 %. Quelle: Bloomberg Finance L.P.

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlĂ€sslicher Indikator fĂŒr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.