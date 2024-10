💥Hang Seng steigt um 4,4 %

⚡Chinesische Indizes steigen aufgrund weiterer Konjunkturmaßnahmen der PBoC; neue aktienorientierte Programme📈 Basierend auf dem chinesischen Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI-Index) gewinnt der CHN.cash-Kontrakt heute fast 4,4 %, was durch Kommentare auf einer Pressekonferenz in Peking unterstĂŒtzt wird. Die People's Bank of China scheint nach einem enttĂ€uschenden Neunmonatszeitraum 2024 entschlossener denn je, den heimischen Aktienmarkt und die Wirtschaft anzukurbeln. Der Hang Seng Index befand sich seit dem FrĂŒhjahr in einer problematischen Stagnation und hatte die Gewinne vom Januar und Februar weitgehend zunichte gemacht. Der Optimismus ist jedoch zurĂŒckgekehrt, und CHN.cash nĂ€hert sich nach vier aufeinanderfolgenden Handelstagen im AufwĂ€rtstrend den diesjĂ€hrigen HöchststĂ€nden. Die People's Bank of China (PBoC) wird eine Zinssenkung beschließen, um das inlĂ€ndische Wirtschaftswachstum wiederzubeleben, das sich in den letzten Monaten aufgrund des prognostizierten geringeren Konsums und des Pessimismus an den AktienmĂ€rkten stark verlangsamt hat.

Der Gouverneur der People's Bank of China, Herr Gongsheng, kĂŒndigte auf einer Pressekonferenz an, dass „in naher Zukunft“ der Mindestreservesatz in China um 0,5 Prozentpunkte gesenkt wird, um dem Finanzmarkt zusĂ€tzliche LiquiditĂ€t (etwa 1 Billion Yuan) zur VerfĂŒgung zu stellen. Auch der wöchentliche Reverse-Repo-Satz wird sinken.

Die Bank wird auch den Zinssatz fĂŒr bestehende Hypotheken senken und die Quoten fĂŒr die Anzahlung bei Hypotheken vereinheitlichen. Diese Maßnahmen sollen eine Verschlechterung im Immobiliensektor verhindern. Erwartet wird, dass 77 von 82 im Hang Seng gelisteten Unternehmen steigen werden.

Die Gewinne wurden heute von Finanzsektor- und Entwickleraktien dominiert; allerdings stiegen auch Technologie- und E-Commerce-Unternehmen wie Alibaba (BABA.US), Pinduoduo (PDD.US) und die Restaurantkette Yum China (YUM.US) – verfĂŒgbar als US-amerikanische ADRs – ebenfalls. Chinas „Aktienmarkt-Stimulus“ China wird eine Swap-FazilitĂ€t einrichten, die es Brokern, Investmentfonds und Versicherern ermöglicht, Finanzierungen der Zentralbank zu nutzen. Das Programm wird zunĂ€chst auf 500 Milliarden Yuan (mehr als 70 Milliarden US-Dollar) begrenzt sein, könnte aber in Zukunft erweitert werden, wie aus einem Kommentar der PBoC hervorgeht.

wie aus einem Kommentar der PBoC hervorgeht. Die Börsenaufsichtsbehörden werden ein Verfahren zur ÜberprĂŒfung von Fusionen und Übernahmen (M&A) zwischen börsennotierten Unternehmen einleiten und von denjenigen, die unter ihrem Buchwert handeln, verlangen, PlĂ€ne zur Erhöhung der Kapitalisierung und zur Steigerung des Unternehmenswerts vorzulegen. Wu Qing, Vorsitzender der China Securities Regulatory Commission, Ă€ußerte sich zu diesem Thema.

Es wird auch ein spezielles Darlehensprogramm eingerichtet, um börsennotierten Unternehmen und GroßaktionĂ€ren Zugang zu Bankkrediten fĂŒr AktienrĂŒckkĂ€ufe und erhöhte Beteiligungen an Unternehmen zu verschaffen. Vermögensverwalter mit Sitz in Shanghai haben angedeutet, dass die Zinssenkungen der Fed es dem Land ermöglichen werden, die Geldpolitik weiter zu lockern, und es ist sehr wahrscheinlich, dass Peking weitere Programme einfĂŒhren wird. Es sei daran erinnert, dass dies nicht das erste Konjunkturpaket ist (obwohl es gut ist, dass diesmal alle Maßnahmen auf einer einzigen Konferenz angekĂŒndigt wurden). Zu den Programmen, die zuvor aufgelegt wurden, gehörten der direkte staatliche Kauf von Bankaktien und börsengehandelten Fonds (ETFs) sowie die Lockerung der BeschrĂ€nkungen fĂŒr den Kauf von Eigenheimen in den großen BallungsrĂ€umen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen CHN.cash im Tageschart Nachdem alle wichtigen Momentum-Durchschnitte und Fibonacci-Retracements der AufwĂ€rtswelle seit Jahresbeginn ĂŒberschritten wurden, nĂ€hert sich der Index dem Hauptwiderstand bei 6800–7000 Punkten, wo sich zuvor Kursreaktionen und die Linie des geringsten Widerstands befanden. Quelle: xStation5 Kreditimpuls in China (blau) und Kupferpreise (grĂŒn). Quelle: Bloomberg Finance L.P.

