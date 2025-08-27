Hang Seng Prognose: Markt verliert an Schwung nach Rekordrallye Die jüngste Rallye in China, getragen von Optimismus rund um den Technologiesektor und einer Entspannung der Handelskonflikte mit den USA, verliert an Dynamik. Der HK.cash-Kontrakt fiel um mehr als 2%, da Anleger Gewinne mitnahmen und Sorgen aufkommen, dass die Behörden wieder auf eine Deleveraging-Strategie setzen könnten. Dies könnte Broker zwingen, ihre Finanzierungsbedingungen weiter zu verschärfen. ►Hang Seng / HK.cash ISIN: HK0000004322 | WKN: 145733 Index News: Chinas Marktwert steigt um 1 Billion USD Im August 2025 legte Chinas Aktienmarkt um über 1 Billion US-Dollar zu – das höchste Niveau seit einem Jahrzehnt. Haupttreiber waren starke Zuflüsse lokaler Investoren sowie eine bessere Marktstimmung nach der Deeskalation im Handelsstreit mit den USA. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Allerdings wächst die Angst vor einer Überhitzung des Marktes. So erhöhte Sinolink Securities die Margeneinlagen für neue Finanzierungsverträge auf 100%, um exzessive Hebelungen einzudämmen. Regulatorische Eingriffe und Marktbremsen Auch Investmentfonds greifen zu restriktiven Maßnahmen. Der GF Star Growth Index ETF limitierte neue Zuflüsse auf nur 100 Yuan pro Anleger – eine der strengsten Beschränkungen während des laufenden Bullenmarkts. Das Handelsvolumen an den Festlandbörsen stieg auf 3,1 Billionen Yuan (433 Mrd. USD), den zweithöchsten Stand aller Zeiten. Parallel kletterte die ausstehende Margin-Finanzierung über 2,1 Billionen Yuan – ein Wert, der zuletzt 2015 während einer Spekulationsblase erreicht wurde. Die Zahl der neuen Brokerage-Konten von Privatanlegern nahm im Juli im Jahresvergleich um 71% zu. Dies unterstreicht den „FOMO“-Effekt und den massiven Zustrom von Kleinanleger-Kapital. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Ausblick der Hang Seng Prognose Analysten warnen, dass sich in einzelnen Marktsegmenten bereits spekulative Blasen bilden könnten. Die jüngsten Einschränkungen zielen jedoch weniger auf eine Abkühlung der Rallye ab, sondern sollen in erster Linie Broker und Investoren vor Verlusten schützen. Die chinesische Regierung greift traditionell in Phasen starker Marktbewegungen ein – sowohl bei Abstürzen als auch bei Übertreibungen. Seit 2023 wurden Regeln für Leerverkäufe verschärft und höhere Margin-Anforderungen eingeführt. Diese Maßnahmen bestätigte Peking 2024 erneut, was auch die aktuelle Hang Seng Prognose beeinflusst. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

