KEY TAKEAWAYS Großschäden in der Schaden-Rückversicherung lagen mit 765 Mio. EUR deutlich über dem Quartal-Erwartungswert von 435 Mio. EUR. Insbesondere die Waldbrände in den USA zu Anfang des Jahres haben zu einer Erhöhung des Wertes beigetragen. Trotz der Belastungen hat das Management die Ziele für 2025 bestätigt. 🔎 Aktie im Fokus: Hannover Rück Aktie – Analyse, Prognose und Kaufchancen 2025 ►Hannover RÜck ISIN: DE0008402215 | WKN: 840221 | Ticker: HNR1 Die Hannover Rück Aktie steht aktuell verstärkt im Fokus von Anlegern. Trotz signifikanter Belastungen durch Großschäden – insbesondere aus den Waldbränden in den USA – zeigt sich der Rückversicherungskonzern robust. Für 2025 hält das Management an den Gewinnzielen fest. Für langfristige Investoren könnte dies ein attraktiver Einstiegspunkt sein, um Aktien zu kaufen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 📊 Fundamentaldaten der Hannover Rück Aktie Kennzahl Wert Aktueller Kurs 265,60 EUR Marktkapitalisierung 32,03 Mrd. EUR Umsatz 2024 (progn.) 28,73 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 18,83 % KGV 2025 (progn.) 12,64 Dividendenrendite 2025 (progn.) 3,64 % Bewertung Stark unterbewertet 4-Wochen-Performance -1,62 % Branche Versicherungen 🔥 Belastung durch Großschäden – aber positive Signale Trotz Großschäden in Höhe von 765 Mio. EUR, weit über dem erwarteten Wert von 435 Mio. EUR, wurde die Jahresprognose für 2025 nicht angepasst. Die Hannover Rück Aktie blieb dank starker Eigenkapitalrendite von 16,1 % und einer stabilen Kapitalanlagerendite von 3,5 % resilient. 📌 Weitere Highlights: Nettogewinn Q1/2025 : -14 % auf 480,5 Mio. EUR

EBIT : -14,1 % auf 696 Mio. EUR

Schaden-Kosten-Quote : Anstieg auf 93,9 %

Umsatz Rückversicherung : +4,5 % auf 7,0 Mrd. EUR

Serviceergebnis Rückversicherung: -28,5 % auf 515 Mio. EUR 📈 Chartanalyse – Technische Einordnung der Aktie 🔹 Tageschart: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Hannover Rück Aktie durchlief 2024 eine volatile, aber insgesamt aufwärtsgerichtete Bewegung. Das bisherige Jahreshoch bei 292,40 EUR wurde zuletzt abverkauft. Aktuell bewegt sich der Kurs zwischen der SMA50 (270,94 EUR) und SMA200 (261,69 EUR). Ein Ausbruch über die SMA50 wäre ein bullisches Signal für Anleger, die Aktien kaufen möchten. Ziele bei Breakout: 325 EUR

345 EUR Unterstützung bei Schwäche: 261,69 EUR (SMA200)

244,60 EUR (Jahrestief)

214,90 EUR (GAP) Prognose Tageschart (12–18 Monate): 📈 Bullisches Szenario: 55 %

📉 Bärisches Szenario: 35 %

⚖️ Einschätzung: Neutral / Seitwärts mit leicht positiver Tendenz 🔹 4h-Chart (Kurzfristperspektive): Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im 4h-Chart zeigt sich eine technische Konsolidierung unterhalb der SMA200 (273,03 EUR). Ein Überschreiten dieses Niveaus mit Schlusskurs über 285 EUR wäre ein positives Signal für kurzfristige Anleger. Kurzfristige Wahrscheinlichkeiten (3 Monate): 📈 Bullisch: 40 %

📉 Bärisch: 60 %

