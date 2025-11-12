Heico Prognose 2025: Aktie nahe Allzeithoch – Aktuelle Börsennews & Ausblick

Das Wichtigste in Kürze Heico kurz vor dem Abschluss einer Übernahme

Die Finanzlage ist robust

Die Aktie notiert nahe ihres Allzeithochs

Die HEICO Corporation (HEI.US) bleibt ein Top-Thema an der Börse Aktuell. Die Aktie bewegt sich nahe ihres Allzeithochs, nachdem das Unternehmen eine neue Übernahme im Luft- und Raumfahrtsektor angekündigt hat. Laut aktueller Heico Prognose könnte der Zukauf das Gewinnwachstum weiter stärken und die Marktposition im Verteidigungssektor ausbauen. ► Heico WKN: 889997 | ISIN: US4228061093 | Ticker: HEI Übernahme stärkt Marktposition im Aerospace-Bereich HEICO’s Electronic Technologies Group übernimmt das Fuel Containment Business von Axillon Aerospace für eine nicht genannte Summe in bar. Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Quartal 2026 erwartet, vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen (Hart-Scott-Rodino).

HEICO erwartet, dass die Übernahme innerhalb eines Jahres nach Abschluss positiv zum Ergebnis beiträgt. Das Unternehmen ist auf hochpräzise Bauteile und Elektroniklösungen für die Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie spezialisiert und arbeitet mit Partnern wie der NASA und dem US-Verteidigungsministerium zusammen. Die letzte Akquisition erfolgte im Juli 2025 (Gables Engineering). Axillon Fuel Containment im Überblick Der Standort Rockmart (Georgia) beschäftigt rund 530 Mitarbeitende auf einer Fläche von 55.000 m².

Axillon entwickelt und produziert militärische Kraftstoffzellen für Flugzeuge, Hubschrauber und Landfahrzeuge – unter anderem für F-16, F-15, F/A-18, CH-47 Chinook und den Bradley Fighting Vehicle.

Die Wurzeln des Unternehmens reichen zurück zu Goodyear Tire & Rubber, das bereits im Zweiten Weltkrieg selbstabdichtende Tanks entwickelte. Strategische Bedeutung für Heico Die Co-CEOs Eric A. Mendelson und Victor H. Mendelson bezeichneten Axillon als „eine traditionsreiche und hochangesehene Ergänzung“ des HEICO-Portfolios.

Die Akquisition unterstreicht die langfristige Strategie von HEICO, Nischenunternehmen mit hoher technologischer Kompetenz und starker Verteidigungsbindung zu übernehmen.

Das Management-Team von Axillon bleibt im Amt, ebenso der Standort in Georgia – es sind keine größeren Personalveränderungen geplant. Heico Prognose 2025: Finanzstärke und Wachstum Marktwert: 38,95 Mrd. USD

YTD-Performance: +35 %

Umsatzwachstum: +13,46 % im Jahresvergleich

Bilanz: Starke Liquidität, moderate Verschuldung

Dividenden: Seit 50 Jahren ununterbrochen Diese Faktoren stützen die positive Heico Prognose für 2025. Investoren achten nun verstärkt auf Margenentwicklung und Gewinnwachstum. Quartalsergebnisse und Analystenmeinungen Im 3. Quartal 2025 erzielte HEICO einen Gewinn je Aktie (EPS) von 1,26 USD, über den Erwartungen von 1,12 USD.

Der Umsatz stieg auf 1,15 Mrd. USD, ein Plus von 16 % im Jahresvergleich. Analystenreaktionen: BofA Securities: Kursziel auf 400 USD angehoben – lobt Marktanteilsgewinne.

Truist Securities: Erhöhung auf 366 USD – hebt organisches Wachstum hervor.

Stifel: Neues Ziel 360 USD – starke Quartalsergebnisse.

RBC Capital: Senkung auf 350 USD, aber „Outperform“-Einstufung bleibt bestehen. Heico Aktie an der Börse Aktuell An der Börse Aktuell bewegt sich die Heico-Aktie im Bereich von 230 USD, was einem Allzeithoch entspricht.

Seit 2021 ist die Bewertung stark gestiegen – Anleger beobachten daher genau, ob die Profitabilität in den kommenden Quartalen weiter zunimmt. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Quelle: XTB Research Quelle: XTB Research

