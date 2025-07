Heidelberg Materials Aktie: Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse KEY TAKEAWAYS Die Aktie Heidelberg Materials konnte sich vom Tief im April 2025 wieder rasch erholen. Im Chart ist gut erkennbar, dass es bis Mitte Mai an der SMA20 aufwärts ging. Diese Durchschnittslinie als auch die SMA50 wurden im Rahmen von Gewinnmitnahmen aufgegeben. Es ist aber auch gut zu erkennen, dass die Aktie nie den Kontakt zu diesen beiden Linien verloren hat. Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Heidelberg Materials: ISIN: DE0006047004 | WKN: 604700 | Ticker: HEI

​​​​Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren ✅ Fundamentaldaten im Überblick Kennzahl Wert Aktueller Kurs 198,45 EUR Marktkapitalisierung 34,69 Mrd. EUR Umsatz 2024 (geschätzt) 21,16 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 55,30 % KGV 2025 (geschätzt) 15,86 Dividendenrendite 2025 1,77 % 4-Wochen-Performance +10,11 % Bewertung Leicht unterbewertet Branche Baustoffe 📈 Aktuelle Entwicklung & Strategie Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Heidelberg Materials Aktie zeigt eine stabile Entwicklung. Der Umsatz konnte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5 % gesteigert werden. Der Fokus liegt klar auf Effizienzsteigerung, Produktivitätszuwachs und der nachhaltigen Transformation des Unternehmens. Das Management plant, den Gewinn in den nächsten Jahren um 7–10 % jährlich zu steigern. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC) soll bis 2030 auf 12 % wachsen. Einsparpotenziale in Höhe von 500 Mio. EUR sollen bis Ende 2026 realisiert werden. Portfolio-Aktivitäten konzentrieren sich derzeit vor allem auf die USA und Australien. Ein nachhaltiges Vorzeigeprojekt ist die CO₂-Abscheidungsanlage in Norwegen.

Details und Teilnahmebedingungen über den Link 📊 Chartanalyse – Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach einer Seitwärtsphase im Herbst 2024 kam es zu einem dynamischen Aufwärtstrend. Die Heidelberg Materials Aktie konnte sich über der Marke von 200 EUR etablieren. Derzeit notiert das Papier knapp unterhalb der SMA20 (197,81 EUR), wobei die SMA50 (187,04 EUR) in den letzten Wochen wiederholt als Unterstützung diente. Prognose Tageschart: 📌 Bullisches Szenario (65 %): Kurs über SMA20 → Kursziele bei 224–240 EUR möglich.

⚠️ Bärisches Szenario (35 %): Kurs unter SMA20 → Rücksetzer zur SMA50 denkbar. 🔍 Kurzfristanalyse – 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im kurzfristigen Bild zeigt sich eine robuste Erholung. Die SMA200 (183,59 EUR) dient weiterhin als solide Unterstützung. Die Aktie oszilliert im Bereich von SMA20/SMA50. Eine Rückkehr über beide Linien wäre ein starkes Kaufsignal. Prognose 4h-Chart: 📌 Bullisches Szenario (60 %): Stabilisierung über 200 EUR → neue Jahreshochs möglich.

⚠️ Bärisches Szenario (40 %): Unterschreiten der SMA50 → Rücklauf zur SMA200 wahrscheinlich. 🛠 Widerstände & Unterstützungen (technisch) Widerstände: 198,43 EUR

198,98 EUR

199,73 EUR

200,01 EUR Unterstützungen: 197,81 EUR

195,40 EUR

191,40 EUR

187,04 EUR (SMA50)

183,59 EUR (SMA200)

