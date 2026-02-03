Aktie im Fokus: Heidelberg Materials Prognose 2025 – Kursziele & Chartanalyse

Die Aktie im Fokus: Heidelberg Materials hat ein solides drittes Quartal 2025 vorgelegt. Die Heidelberg Materials Prognose für das Gesamtjahr 2025 wurde konkretisiert und bestätigt. Operative Stärke und konsequente Sparmaßnahmen stützen Ergebnis und Ausblick.

► Heidelberger Materials WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004 | Ticker: HEI

✅ Drei Key Takeaways

Solide Ergebnisse und bestätigte Heidelberg Materials Prognose

Heidelberg Materials hat im Jahresvergleich ein starkes operatives Ergebnis erzielt und die Prognose für 2025 konkretisiert. Der erwartete Gewinn aus dem laufenden Geschäft von 3,3 bis 3,5 Mrd. EUR unterstreicht die hohe Ertragsqualität.

Technisches Bild überwiegend bullisch

Im Tageschart bleibt der Aufwärtstrend intakt, solange die Aktie über der SMA20 notiert. Rücksetzer wurden bislang konsequent aufgefangen, wodurch neue Hochs in Richtung 250 EUR und darüber realistisch bleiben.

Attraktives Chance-Risiko-Profil

Die Bewertung erscheint leicht unterbewertet, die Dividendenrendite stabil. Kurz- bis mittelfristig überwiegt eine seitwärts- bis aufwärtsgerichtete Entwicklung mit höheren Wahrscheinlichkeiten für das Bull-Szenario.

Fundamentaldaten Heidelberg Materials

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 234,60 EUR Marktkapitalisierung 41,28 Mrd. EUR Umsatz 2024 21,62 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 52,22 % KGV (2026*) 16,55 4-Wochen-Performance +0,55 % Bewertung leicht unterbewertet Dividendenrendite 2025* 1,73 % Branche Baustoffe

* Prognose

Parkettgeflüster: Geschäftsentwicklung 2025

In den ersten neun Monaten 2025 erzielte Heidelberg Materials einen Gewinn aus dem laufenden Geschäft (EBIT) von 1,18 Mrd. EUR. Damit lag das Ergebnis 55 Mio. EUR über dem Vorjahr und 20 Mio. EUR über den Analystenerwartungen.

Der Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 1,8 % auf 5,8 Mrd. EUR, blieb damit leicht unter dem Konsens von 5,87 Mrd. EUR. Die operative Marge konnte hingegen deutlich um 70 Basispunkte auf 25,9 % verbessert werden. Haupttreiber der Ergebnissteigerung waren konsequente Spar- und Effizienzmaßnahmen.

Heidelberg Materials Prognose 2025

Die Heidelberg Materials Prognose für das laufende Geschäftsjahr wurde präzisiert. Der Konzern erwartet nun einen Gewinn aus dem laufenden Geschäft von 3,3 bis 3,5 Mrd. EUR. Zuvor lag die Zielspanne bei 3,25 bis 3,55 Mrd. EUR. Damit signalisiert das Management weiterhin hohe Planungssicherheit.

Chartcheck Tageschart: Technische Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich seit 2024 ein klarer Aufwärtstrend. Rücksetzer wurden jeweils zügig kompensiert. Nach einer längeren Konsolidierung zur Jahresmitte 2025 nahm die Aktie im Bereich um 185 EUR erneut Schwung auf und markierte neue Hochs.

Besonders auffällig ist die Rolle der SMA20 (aktuell 232,40 EUR). Seit Anfang November dient sie als stabiler Support. Rücksetzer konnten sich regelmäßig an dieser Linie stabilisieren.

Bullisches Szenario:

Solange der Kurs über der SMA20 notiert, bestehen Chancen auf neue Hochs

Mögliche Kursziele: 250–255 EUR, übergeordnet 280–285 EUR

Risikoszenario:

Bruch der SMA20 → Fokus auf SMA50 (224,18 EUR)

Tagesschluss unter SMA50 würde das Chartbild bärisch eintrüben

In der Folge möglich: Test der SMA200 (200,80 EUR)

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

YouTube Trading Videos

Übergeordneter Ausblick Tageschart (12–18 Monate)

Die Aktie im Fokus bleibt langfristig konstruktiv, solange der Kurs per Tagesschluss über der SMA20 notiert. Erst ein nachhaltiger Bruch der SMA50 würde den Fokus stärker auf die Unterseite lenken.

Wahrscheinlichkeiten laut Setup:

Bull-Szenario: 60 %

Bear-Szenario: 40 %

4h-Chart: Kurzfristige Entwicklung

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigte sich zunächst Widerstand an der SMA200 (218,95 EUR). Nach einem Rücksetzer gelang der nachhaltige Ausbruch darüber. Die anschließende Aufwärtsbewegung wurde sowohl von der SMA20 als auch der SMA50 gestützt.

Der letzte Rücksetzer ging kurzzeitig unter die SMA50, konnte sich dort jedoch stabilisieren.

Positives Signal:

Rückeroberung und Etablierung über der SMA20

Danach Potenzial für neue Hochs

Neutral bis negativ:

Verlust der SMA50

Erhöhte Wahrscheinlichkeit für Abgaben Richtung SMA200

Einschätzung 4h-Chart, Prognose: neutral / bullisch

Kurzfristiger Ausblick (3 Monate)

Für neue Hochs muss sich die Aktie wieder überzeugend über der SMA20 etablieren. Die laufende Aufwärtsbewegung wäre zu hinterfragen, sollte sich der Kurs verbindlich unter der SMA50 festsetzen.

Wahrscheinlichkeiten:

Bull-Szenario: 65 %

Bear-Szenario: 35 %

Wichtige Kursmarken

Widerstände:

235,04 · 239,10 (GAP) · 241,70 · 250,00 · 274,00

Unterstützungen:

234,39 · 232,79 · 232,40 · 230,63 · 224,18 · 223,20 (GAP) · 218,95 · 213,10 · 205,60 · 200,80

FAQ – Heidelberg Materials Aktie

Was ist die aktuelle Heidelberg Materials Prognose für 2025?

Die Heidelberg Materials Prognose für 2025 sieht einen Gewinn aus dem laufenden Geschäft (EBIT) von 3,3 bis 3,5 Mrd. EUR vor. Damit wurde die bisherige Zielspanne konkretisiert und bestätigt.

Warum steht die Heidelberg Materials Aktie aktuell im Fokus?

Die Aktie im Fokus steht aufgrund eines starken dritten Quartals 2025, eines im Jahresvergleich gestiegenen operativen Ergebnisses und einer bestätigten Prognose für das Gesamtjahr.

Ist die Heidelberg Materials Aktie derzeit über- oder unterbewertet?

Auf Basis der aktuellen Kennzahlen gilt die Heidelberg Materials Aktie als leicht unterbewertet. Das erwartete KGV 2026 liegt bei rund 16,6.

Welche Kursziele sind bei der Heidelberg Materials Aktie möglich?

Solange die Aktie über der SMA20 notiert, sind Kursziele im Bereich von 250 bis 255 EUR realistisch. Übergeordnet könnten auch Kurse um 280 EUR angesteuert werden.

Welche Risiken bestehen für die Heidelberg Materials Aktie?

Risiken entstehen vor allem bei einem nachhaltigen Bruch der SMA50. In diesem Fall könnte sich die Schwäche weiter bis in den Bereich der SMA200 fortsetzen.

Ist die Heidelberg Materials Aktie für langfristige Anleger interessant?

Ja, solange der übergeordnete Aufwärtstrend intakt bleibt und die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bietet sie langfristig attraktive Perspektiven.