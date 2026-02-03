US Börsenstart: Software-Aktien belasten Wall Street

- Software- und IT-Werte stehen unter starkem Verkaufsdruck
Börse USA unter Druck: Software-Sektor belastet Wall Street 📉
Die US Börse zeigt sich heute von ihrer schwächeren Seite. Besonders der Software- und IT-Services-Sektor steht massiv unter Druck und trübt die Stimmung an der Börse USA. Trotz solider Unternehmenszahlen reagieren Investoren nervös, da Sorgen über eine nachlassende Wachstumsdynamik und die zunehmende Disruption durch künstliche Intelligenz (KI) zunehmen. Während Technologiewerte schwächeln, zeigt sich der Dow Jones vergleichsweise stabil.
Drei Key Takeaways – Börse USA
-
Software- und IT-Werte stehen unter starkem Verkaufsdruck
-
Gute Quartalszahlen reichen nicht mehr aus – Wachstum zählt
-
Defensive Titel wie Walmart stabilisieren die US Börse
Schwacher Software-Sektor belastet Nasdaq und S&P 500 🤖
Der Verkaufsdruck konzentriert sich heute klar auf Software- und IT-Dienstleister:
-
Nasdaq 100 Futures: −0,5 %
-
S&P 500 Futures: leicht im Minus
-
Dow Jones Futures: leicht im Plus
Besonders stark unter Druck stehen Unternehmen wie Intuit, ServiceNow, Accenture, Salesforce, Shopify und IBM. Der Markt stellt zunehmend infrage, ob die bisherigen Wachstumsraten in einem Umfeld beschleunigter KI-Adoption aufrechterhalten werden können.
ServiceNow: Starke Zahlen, harte Marktreaktion
ServiceNow (NOW.US) verliert rund 6 % und markiert das niedrigste Kursniveau seit Frühjahr 2024 – trotz überzeugender Quartalszahlen:
-
EPS: 0,92 USD (Erwartung: 0,89 USD)
-
Umsatz: 3,57 Mrd. USD (Erwartung: 3,53 Mrd. USD)
-
Subscription Revenue: +19,5 % YoY (währungsbereinigt)
-
Free Cashflow: 4,6 Mrd. USD (+34 % YoY)
-
Aktienrückkaufprogramm: 5 Mrd. USD
Für 2026 prognostiziert ServiceNow ein Subscription-Wachstum von rund 20 %, eine operative Marge von 32 % sowie eine FCF-Marge von 36 %. Dennoch signalisiert der Kursrückgang, dass Investoren weniger auf aktuelle Zahlen als auf die Nachhaltigkeit des Wachstums blicken.
Accenture und Consulting-Branche ebenfalls unter Druck
Accenture (ACN.US) verliert mehr als 7 %. Die Stärke der Bewegung nährt Sorgen über eine mögliche Abschwächung der globalen IT- und Beratungsnachfrage. Marktteilnehmer befürchten, dass Unternehmen ihre Budgets angesichts makroökonomischer Unsicherheiten und KI-gestützter Effizienzgewinne zurückfahren könnten.
Lichtblick an der US Börse: Walmart schreibt Geschichte 🏬
Abseits des Technologiesektors sorgt Walmart (WMT.US) für positive Schlagzeilen:
-
Marktkapitalisierung erstmals über 1 Billion USD
-
Piper Sandler hebt Kursziel auf 130 USD an
Der Einzelhandelsriese profitiert von defensiver Nachfrage, Skaleneffekten und stabilen Cashflows – ein klarer Kontrast zur Nervosität im Software-Segment.
YouTube Börsen Wissen für Alle
Fazit: US Börse im Spannungsfeld zwischen KI-Fantasie und Wachstumsangst
Die Börse USA sendet heute ein klares Signal: Der Markt bewertet Software- und KI-Unternehmen zunehmend kritischer. Selbst starke Ergebnisse wie bei ServiceNow können Kursverluste nicht verhindern, wenn Zweifel an der zukünftigen Wachstumsdynamik aufkommen. Gleichzeitig zeigen defensive Schwergewichte wie Walmart, dass Anleger selektiv vorgehen. Kurzfristig bleibt die US Börse anfällig für Volatilität – insbesondere im Technologiesektor.
Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
