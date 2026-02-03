US Börsenstart: Software-Aktien belasten Wall Street

Börse USA unter Druck: Software-Sektor belastet Wall Street 📉

Die US Börse zeigt sich heute von ihrer schwächeren Seite. Besonders der Software- und IT-Services-Sektor steht massiv unter Druck und trübt die Stimmung an der Börse USA. Trotz solider Unternehmenszahlen reagieren Investoren nervös, da Sorgen über eine nachlassende Wachstumsdynamik und die zunehmende Disruption durch künstliche Intelligenz (KI) zunehmen. Während Technologiewerte schwächeln, zeigt sich der Dow Jones vergleichsweise stabil.

Drei Key Takeaways – Börse USA

Software- und IT-Werte stehen unter starkem Verkaufsdruck

Gute Quartalszahlen reichen nicht mehr aus – Wachstum zählt

Defensive Titel wie Walmart stabilisieren die US Börse

Schwacher Software-Sektor belastet Nasdaq und S&P 500 🤖

Der Verkaufsdruck konzentriert sich heute klar auf Software- und IT-Dienstleister:

Nasdaq 100 Futures: −0,5 %

S&P 500 Futures: leicht im Minus

Dow Jones Futures: leicht im Plus

Besonders stark unter Druck stehen Unternehmen wie Intuit, ServiceNow, Accenture, Salesforce, Shopify und IBM. Der Markt stellt zunehmend infrage, ob die bisherigen Wachstumsraten in einem Umfeld beschleunigter KI-Adoption aufrechterhalten werden können.

ServiceNow: Starke Zahlen, harte Marktreaktion

ServiceNow (NOW.US) verliert rund 6 % und markiert das niedrigste Kursniveau seit Frühjahr 2024 – trotz überzeugender Quartalszahlen:

EPS: 0,92 USD (Erwartung: 0,89 USD)

Umsatz: 3,57 Mrd. USD (Erwartung: 3,53 Mrd. USD)

Subscription Revenue: +19,5 % YoY (währungsbereinigt)

Free Cashflow: 4,6 Mrd. USD (+34 % YoY)

Aktienrückkaufprogramm: 5 Mrd. USD

Für 2026 prognostiziert ServiceNow ein Subscription-Wachstum von rund 20 %, eine operative Marge von 32 % sowie eine FCF-Marge von 36 %. Dennoch signalisiert der Kursrückgang, dass Investoren weniger auf aktuelle Zahlen als auf die Nachhaltigkeit des Wachstums blicken.

Accenture und Consulting-Branche ebenfalls unter Druck

Accenture (ACN.US) verliert mehr als 7 %. Die Stärke der Bewegung nährt Sorgen über eine mögliche Abschwächung der globalen IT- und Beratungsnachfrage. Marktteilnehmer befürchten, dass Unternehmen ihre Budgets angesichts makroökonomischer Unsicherheiten und KI-gestützter Effizienzgewinne zurückfahren könnten.

Lichtblick an der US Börse: Walmart schreibt Geschichte 🏬

Abseits des Technologiesektors sorgt Walmart (WMT.US) für positive Schlagzeilen:

Marktkapitalisierung erstmals über 1 Billion USD

Piper Sandler hebt Kursziel auf 130 USD an

Der Einzelhandelsriese profitiert von defensiver Nachfrage, Skaleneffekten und stabilen Cashflows – ein klarer Kontrast zur Nervosität im Software-Segment.

YouTube Börsen Wissen für Alle

Fazit: US Börse im Spannungsfeld zwischen KI-Fantasie und Wachstumsangst

Die Börse USA sendet heute ein klares Signal: Der Markt bewertet Software- und KI-Unternehmen zunehmend kritischer. Selbst starke Ergebnisse wie bei ServiceNow können Kursverluste nicht verhindern, wenn Zweifel an der zukünftigen Wachstumsdynamik aufkommen. Gleichzeitig zeigen defensive Schwergewichte wie Walmart, dass Anleger selektiv vorgehen. Kurzfristig bleibt die US Börse anfällig für Volatilität – insbesondere im Technologiesektor.

Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

AKTIEN GRATIS HANDELN!*

*XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!