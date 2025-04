Heidelberg Materials (HEI): Dividende um 10 Prozent auf 3,30 EUR je Aktie zu erhöht 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 15.04.2025

AKTIE IM FOKUS: Heidelberg Materials

WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004 | Ticker: HEI

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Die Aktie des Baustoffkonzerns zeigt eine bemerkenswerte Performance. Die Aktie legte seit Jahresanfang um 25 Prozent zu. Auf Jahressicht beträgt das Plus sogar 59 Prozent. Analysten haben eine differenzierte Einschätzung was die Zukunftsaussichten angeht. 44 Prozent der Analysten raten zum Kauf, genauso viele raten zum Halten, während 11 Prozent zum Verkauf raten.

 

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 158,66 EUR Marktkapitalisierung 28,63 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2023)  55,30 % KGV 2025* 11,66  4 Wochen Performance - 6,19 % Bewertung stark unterbewertet Div. Rendite 2025*  2,38 % Branche Baubranche

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

F√ľr das abgelaufene Gesch√§ftsjahr 2024 hat der Konzern starke Jahreszahlen ver√∂ffentlicht. Heidelberg Materials hat angek√ľndigt die Dividende um 10 Prozent auf 3,30 EUR je Aktie zu erh√∂hen. Die Dividendenrendite bel√§uft sich damit auf 2,8 Prozent bezogen auf den Jahresschlusskurs von 119,30 EUR. Analysten hatten eine Dividende von 3,25 EUR erwartet. 2020 hat der Konzern eine Dividende von 2,20 EUR ausgesch√ľttet. Die Dividende wurden in den letzten Jahren j√§hrlich erh√∂ht.

Neben der angehobenen Dividende setzt der Konzern auf ein umfangreiches Aktienr√ľckkaufprogramm. Bereits Ende des letzten Jahres wurde die erste Trance mit einem Volumen von 350 Mio. EUR abgeschlossen, die akquirierten Aktien wurden im Februar eingezogen. Der Vorstand will sich anl√§sslich der Hauptversammlung im Mai 2025 die zweite Tranche genehmigen lassen.¬†

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Anfang August 2024 hat sich ein gr√∂√üerer R√ľcksetzer eingestellt, der deutlich unter die 90 EUR-Marke ging, aber mehr oder weniger direkt zur√ľckgekauft wurde. Die Erholungsbewegung ist Anfang September ausgelaufen, moderarte Schw√§che hat sich nachfolgend eingestellt. Das Papier hat es aber geschafft, sich im Dunstkreis der 90 EUR-Marke festzusetzen. Nach einer ausgepr√§gten Seitw√§rtsphase ging es Anfang November deutlich und dynamisch aufw√§rts. Das Papier hat sich im Zuge der Aufw√§rtsbewegung √ľber der 110 EUR-Marke festsetzen k√∂nnten. Die Aktie hat den Anstieg nachfolgend vergleichsweise lange konsolidiert und hat die Aufw√§rtsbewegung dann weniger dynamisch weiter fortgesetzt. Nach einem weiteren, kleinen R√ľcksetzer hat sich erneutes Kaufinteresse eingestellt. Die Aktie konnte die Aufw√§rtsbewegung Mitte Januar weiter fortsetzen. Das Papier ist nach dem GAP up Anfang M√§rz an immer neue Hochs gelaufen. Ende M√§rz konnte die Aktie ein Hoch bei 181,97 EUR formatieren, das aber im weiteren Handelsverlauf direkt abverkauft wurde. Erst Anfang der letzten Handelswoche konnte sich das Papier bei 133,79 EUR stabilisieren und nachfolgend erholen. Im Tageschart ist die hohe Vola der letzten Handelswochen erkennbar.

Im Rahmen der Entlastungsbewegung ist es wieder √ľber die 50-Tage-Linie (aktuell bei 155,43 EUR) gegangen, √ľber die sich die Aktie hat festsetzen k√∂nnen. Wesentlich wird sein, ob die Kraft besteht, weiter aufw√§rts an und √ľber die¬†20-Tage-Linie (aktuell bei 163,72 EUR) zu laufen. Diese Durchschnittslinie war in den letzten Handelsmonaten immer ein guter Support gewesen, denkbar ist, dass es jetzt ein harter Widerstand sein k√∂nnte. Gelingt es dem Papier sich √ľber der 20-Tage-Linie zu etablieren, so k√∂nnte die Aktie als erstes das GAP (176,73 EUR) schlie√üen. Kann sich das Papier per Tagesschluss √ľber dieser Marke festsetzen, so k√∂nnte es weiter in Richtung des Jahreshochs gehen. √úber dieser Marke k√∂nnte die Aktie die 198/201 EUR und √ľbergeordnet die 235/238 EUR erreichen.

Gelingt es dem Wertpapier aber nicht diese Bewegung abzubilden und wird im Rahmen von erneuter Schw√§che die¬†50-Tage-Linie aufgegeben, so w√ľrde sich das Chartbild dann eintr√ľben, wenn der Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verloren geht. Stellt sich dieses Szenario ein, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Abgaben weiter in Richtung der 200-Tage-Linie (aktuell bei 118,88 EUR) fortsetzen k√∂nnten. Die Relevanz der¬†200-Tage-Linie l√§sst sich sehr gut aus dem Chart herauslesen. Wird diese Linie angelaufen, so sollte die Aktie sp√§testens hier einen Richtungswechsel abbilden, um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen.¬†

Einschätzung Tageschart, Prognose:  bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Um wieder Perspektive auf der Oberseite zu haben, muss sich die Aktie per Tagesschluss √ľber der 20-Tage-Linie etablieren. Wird auf der anderen Seite die 50-Tage-Linie per Tagesschluss aufgegeben, so m√ľsste der Fokus wieder auf die Unterseite gerichtet werden.¬†

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Die Aktie konnte sich im Rahmen der Seitw√§rtsbewegung im November und im Dezember im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 151,28 EUR) bzw. der SMA50 (aktuell bei 161,13 EUR) stabilisieren. Beide Linien hatten ihre Anziehungskraft. Es ging nicht wesentlich √ľber diese Linien, aber auch nicht wesentlich darunter. Ab Mitte Januar konnte sich das Papier sukzessive aufw√§rtsschieben. Es ging zwar einige Male zur√ľck an die SMA20, das Papier hat es aber immer wieder geschafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu erholen. Beide Durchschnittslinien, die SMA20 als auch die SMA50, wurden aber nachfolgend im Zuge von Schw√§che aufgegeben. Die Aktie konnte sich im weiteren Handelsverlauf aber wieder √ľber diese beiden Durchschnittslinien schieben und etablieren. Es ging, nach dem GAP up, Anfang M√§rz sukzessive aufw√§rts. Im Chart ist gut erkennbar, dass sich die Aktie im Rahmen der moderaten Schw√§che noch einmal an der SMA20 stabilisieren konnte, dann an das Jahreshoch gelaufen ist. Die nachfolgend einsetzenden R√ľcksetzer gingen unter alle drei Durchschnittslinien, wobei es das Wertpapier geschafft hat sich zeitnah wieder √ľber die SMA200 (aktuell bei 149,26 EUR) als auch die SMA20 zu schieben.

Damit hat die Aktie gerade noch die Kurve gekriegt. Solange das Papier es schafft, sich √ľber der SMA20 bzw. der SMA200 zu halten, solange k√∂nnte es wieder aufw√§rts in Richtung der SMA50 gehen. Auch auf dieser Zeitebene gilt, dass die SMA50 eine harte Barriere sein k√∂nnte. Wird diese √ľberwunden, so muss die Aktie sich z√ľgig von dieser Durchschnittslinie nach Norden l√∂sen. Stellen sich diese Kursmuster ein, so k√∂nnten die Anlaufziele erreicht werden, die in der Tagesbetrachtung erw√§hnt worden sind.¬†¬†

R√ľcksetzer sollten sich sp√§testens im Bereich der¬†SMA200 stabilisieren und erholen. Das Chartbild w√§re erst dann b√§risch zu interpretieren, wenn das Wertpapier den Kontakt zu dieser Linie verliert. Beim letzten R√ľcksetzer gelang die Stabilisierung im Dunstkreis dieser Linie, was gut aus dem Chart herausgelesen werden kann. Sollte sich ausgepr√§gte Schw√§che einstellen, die sich nicht an der¬†SMA200 stabilisieren kann, so k√∂nnten sich die R√ľcksetzer in Richtung der 117,67 EUR bzw. der 110,68 EUR (GAP) ausweiten.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Das Papier muss sich wieder √ľber der SMA20 etablieren, um Perspektiven auf der Oberseite zu haben. Verbindlich eintr√ľben w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn sich die Aktie unter der SMA200 etabliert.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Widerstände

161,13

163,72

164,48

176,73 (GAP)

199,00

236,00

Unterst√ľtzungen

155,82

155,43

152,31

151,28

149,26

118,88 

117,67

110,68

95,99

85,45

Quelle: xStation5 von XTB

 

