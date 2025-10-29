Hensoldt AKTIE 🔴 Analyse und Einschätzung für Investoren

Das Wichtigste in Kürze Starkes Wachstum & langfristiger Aufwärtstrend

Fundamentaldaten zeigen Profitabilität, aber hohe Bewertung

Prognose bis 2029: Starkes Wachstum trotz Risiken

Die Hensoldt Aktie gehört zu den spannendsten Titeln im deutschen Verteidigungssektor. Nach dem neuen Allzeithoch im Oktober 2025 zeigen sich Anleger gespalten: Ist die Aktie überbewertet – oder bietet der Rücksetzer eine neue Kaufchance? Ein Blick auf die langfristigen Fundamentaldaten zeigt, warum Hensoldt Aktien kaufen trotz hoher Bewertung interessant bleiben könnte. ► Hensoldt WKN: HAG000 | ISIN: DE000HAG0005 | Kürzel: HAG.DE ✅ Drei Key Takeaways 📈 Starkes Wachstum & langfristiger Aufwärtstrend

Seit Jahresbeginn hat sich die Hensoldt Aktie beeindruckend entwickelt. Im Wochenchart zeigt sich eine stabile Unterstützung an der SMA20 (95,39 €), die in den letzten Monaten immer wieder Käufe ausgelöst hat.

Solange sich der Kurs darüber hält, ist ein Anstieg in Richtung 125 € bis 140 € möglich.

Die Aktie hat sich in den letzten vier Jahren verfünffacht – ein klarer Beleg für die langfristige Stärke. 🧮 Fundamentaldaten zeigen Profitabilität, aber hohe Bewertung Der Umsatz stieg von 1,2 Mrd. € (2020) auf 2,24 Mrd. € (2024) – eine Verdopplung in nur vier Jahren.

Das operative Ergebnis wurde mehr als verdreifacht (2020: 69 Mio. € → 2024: 227 Mio. €).

Die Dividende wurde seit 2020 jährlich erhöht – von 0,13 € auf 0,50 € je Aktie.

Allerdings liegt das KGV mit 37 (2024) über dem Branchenschnitt, was auf eine ambitionierte Bewertung hindeutet. 🚀 Prognose bis 2029: Starkes Wachstum trotz Risiken

Laut Prognose soll der Umsatz bis 2029 auf 5,1 Mrd. € steigen – ein Plus von rund 130 % gegenüber 2024.

Der Gewinn je Aktie soll sich im gleichen Zeitraum fast verfünffachen (von 0,93 € auf 4,68 €).

Risiken bestehen in der geringen Eigenkapitalquote (17 %) und der geopolitischen Abhängigkeit von Verteidigungsbudgets. Hensoldt Prognose und Chartanalyse – Blick auf den Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧭Kennzahlen von Hensoldt im Fokus Aktionärsstruktur HENSOLDT: Wichtige Bewertungskennzahlen HENSOLT 2020 - 2024 🧠 Fazit: Hensoldt Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die Hensoldt Aktie bleibt ein spannender Titel im Verteidigungssektor. Fundamentale Stärke, wachsende Dividenden und hohe Nachfrage nach militärischer Technologie sprechen für langfristiges Potenzial.

Allerdings ist die Bewertung aktuell ambitioniert. Anleger, die Aktien kaufen möchten, sollten auf Rücksetzer Richtung 95 € warten, um ein günstigeres Einstiegsniveau zu nutzen.

