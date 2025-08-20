📈 AKTIEN-Marathon: Langfristig Aktien kaufen und analysieren

Wer langfristig in Aktien investieren möchte, benötigt fundierte Analysen, die über den kurzfristigen Horizont hinausgehen. In unserer wöchentlichen Reihe „AKTIEN-Marathon“ beleuchten wir regelmäßig Unternehmen unter fundamentalen und charttechnischen Aspekten. Diese langfristige Aktienanalyse erstreckt sich bis in die Jahre 2028/2029 und richtet sich gezielt an Investoren mit langfristiger Strategie. Heute im Fokus: die Infineon Aktie.

► Infineon WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX



📰 Aktien News & Analyse: Infineon Aktie im Fokus

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

📊 Infineon Aktie im Wochenchart – Langfristiger Ausblick

Die Infineon Aktie zeigt seit Oktober 2022 eine aufwärtsgerichtete Bewegung, lief jedoch bis April 2025 innerhalb einer stabilen Seitwärtsrange von etwa 10 EUR. Besonders auffällig: Die Aktie pendelte um die SMA200 (32,52 EUR), die als bedeutender Unterstützungs- bzw. Widerstandspunkt fungiert.

Nach dem Jahrestief 2025 erfolgte ein GAP-up, das den Kurs über alle drei gleitenden Durchschnitte trug. Seitdem notiert die Aktie stabil darüber. Ein bullisches Signal entsteht jedoch erst, wenn die Aktie per Wochenschlusskurs über 39,40 EUR schließt – eine Marke, die in den letzten zwei Jahren mehrfach getestet, aber nicht überwunden wurde.

Mögliche Kursziele bei erfolgreichem Ausbruch:

43,80 EUR

49–50 EUR

Rücksetzer könnten sich an den Marken SMA20 (33,83 EUR) und SMA50 (32,82 EUR) stabilisieren. Sollte die Infineon Aktie unter die SMA200 zurückfallen, wäre eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung wahrscheinlich.

Einschätzung Wochenchart: ✅ Bullisch

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

📅 Tageschart: Kurzfristige Dynamik der Infineon Aktie

Zwischen September und Dezember 2024 lief die Infineon Aktie ebenfalls seitwärts, mit einem Unterstützungsbereich bei 28 EUR und einem Widerstand bei 33 EUR. Im Januar 2025 versuchte die Aktie den Ausbruch, scheiterte jedoch zunächst. Erst im Februar kam es zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung über die 39 EUR-Marke.

Nach einem Rücksetzer bis auf 23,62 EUR folgte eine starke Erholungsbewegung bis über 35 EUR. Im Juli/August 2025 konsolidierte der Kurs erneut, bevor es zuletzt zu einem Rückeroberung der SMA50 (35,99 EUR) kam – ein positives technisches Signal.

Um den Aufwärtstrend zu bestätigen, muss die Infineon Aktie sich nun über 39,40 EUR etablieren. Gelingt das, könnten die Wochenziele ins Visier genommen werden. Ein Rückfall unter die SMA20 (35,41 EUR) könnte jedoch kurzfristig Druck aufbauen.

Einschätzung Tageschart: ✅ Bullisch

Unternehmensprofil:

Infineon ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen. Das Unternehmen entstand 1999 durch die Ausgliederung des Halbleitergeschäfts von Siemens. Der Konzern entwickelt, fertigt und vermarktet eine breite Palette von Halbleiterprodukten und Systemlösungen für verschiedene Anwendungsbereiche.

Aktionärsstruktur Infineon:



Die Aktionärsstruktur von Infineon ist fragmentiert. Der größte Shareholder besitzt 3,66 % der Aktien. Die Top 5 institutionellen Anteilseigner besitzen gut 12 % der Aktien.

Wichtige Bewertungskennzahlen Infineon 2020 - 2024

Der Umsatz konnte von 202 bis 2023 fast verdoppeln, im Jahr 2024 ist der Umsatz aber um gut 8 Prozent zurückgegangen.

Die Zahl der Mitarbeitenden wurde von 2020 bis 2023 um ein Viertel erhöht. 2024 ist das erste Jahr im Betrachtungszeitraum, in dem die Zahl der Beschäftigten zurückgegangen ist.

Der Umsatz je Mitarbeitenden konnte bis 2023 deutlich gesteigert werden, bedingt durch den Umsatzrückgang und dem damit nicht korrespondieren Rückgang der Beschäftigten ist der pro Kopf Umsatz leicht gesunken. Der Umsatz je Mitarbeitenden bei Infineon liegt unter dem Durchschnitt aller DAX Konzerne.

Das operative Ergebnis konnte von 2020 bis 2023 mehr als deutlich gesteigert werden, ist aber 2024 wieder abgeschmolzen. Das EBIT 2024 liegt unter den Jahren 2023/2022.

Der Gewinn vor Steuern konnte bis 2023 deutlich gesteigert werden, liegt 2024 aber unter dem Niveau von 2022.

Die Dividende ist im Betrachtungszeitraum sukzessive erhöht worden, stagniert aber von 2023 auf 2024.

Das KGV hat sich gegenüber 2020 deutlich verbessert, ist 2024 aber wieder angestiegen. Damit ist die Aktie 2024 als teuer einzustufen.

Das Eigenkapital ist im Betrachtungszeitraum angestiegen. Einen, wenn auch kleinen Zuwachs hat es auch 2024 gegeben. Das Eigenkapital des Konzerns liegt 2024 über dem Niveau des Umsatzes.

Auch die Eigenkapitalquote von über 50 Prozent ist sehr gut und liegt auch über dem Durchschnitt der DAX Konzerne.



Die wesentlichen Kennzahlen 2024 bis 2020 lauten:

💬 Fazit: Infineon Aktie – Jetzt Aktien kaufen?

Die Infineon Aktie befindet sich aus technischer Sicht in einer spannenden Ausgangslage. Sowohl kurzfristige Trader als auch langfristig orientierte Anleger finden hier interessante Einstiegspunkte. Wer aktuell überlegt, Aktien zu kaufen, sollte die Entwicklung rund um die Marke 39,40 EUR genau beobachten. Für alle, die regelmäßig auf dem neuesten Stand bleiben wollen, liefern wir wöchentlich Aktien News und fundierte Analysen.

