Jerome Powell auf der Fed Konferenz: Wirtschaft USA bleibt stabil trotz Risiken

🇺🇸 Fed Konferenz mit Jerome Powell: US-Wirtschaft bleibt robust trotz Unsicherheiten 🔑 Key Takeaways 📈 1. Solide Wirtschaftslage trotz Wachstumsabkühlung Powell beschreibt die US-Wirtschaft als robust, auch wenn mehrere Indikatoren auf eine Abschwächung des Wachstums hindeuten. Die Fed sieht jedoch aktuell keinen akuten Handlungsbedarf, da die Wirtschaft insgesamt stabil bleibt. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 💹 2. Inflation leicht über dem Ziel – aber unter Kontrolle Die Inflation liegt laut Powell derzeit „etwas über dem Zielwert“ der Fed. Dennoch sei man mit der aktuellen Politik „gut aufgestellt, um rechtzeitig zu reagieren“, sollte sich der Preisauftrieb verstärken. 👷 3. Arbeitsmarkt nahe Vollbeschäftigung Powell hebt hervor, dass der Arbeitsmarkt in den USA stark bleibt. Die Arbeitslosigkeit ist niedrig, und eine Vielzahl von Indikatoren deute auf eine nahezu vollständige Beschäftigung hin – ein klares Signal für wirtschaftliche Gesundheit. 🧾 Fazit: Die Fed bleibt wachsam – aber gelassen Die heutigen Aussagen auf der Fed Konferenz bestätigen: Die Wirtschaft der USA befindet sich laut Jerome Powell trotz leichter Schwächezeichen in einer stabilen Verfassung. Die Inflation ist moderat erhöht, der Arbeitsmarkt robust. Die Fed verfolgt die Entwicklungen weiterhin genau, sieht aber keinen unmittelbaren Handlungsdruck – ein Signal, das Märkte und Investoren mit einer gewissen Erleichterung aufnehmen dürften. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

