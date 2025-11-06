Kaffee Kurs fällt – Angebot bleibt knapp

Das Wichtigste in Kürze Geringe Vorräte

Trockenheit in Brasilien

Taifunrisiken in Vietnam

Der Kaffee Kurs zeigt sich heute schwächer, bleibt aber stark volatil – ein Muster, das sich bereits seit Anfang Oktober abzeichnet.

Trotz des Rückgangs bleibt der Markt von einer angespannten globalen Versorgungslage geprägt: Die Kaffeelagerbestände sinken weiter, während in den wichtigsten Arabica-Anbaugebieten Brasiliens das Wetter erneut Sorgen bereitet. 🧠 Drei Key Takeaways 🌱 Geringe Vorräte: ICE-zertifizierte Arabica-Bestände fallen auf den niedrigsten Stand seit 18 Monaten (430.000 Säcke).

☀️ Trockenheit in Brasilien: Niederschläge im wichtigen Anbaugebiet Minas Gerais liegen unter dem Durchschnitt.

🌪️ Taifunrisiken in Vietnam: Gefahren für die Robusta-Produktion könnten das Angebot zusätzlich verknappen. Trockenheit in Brasilien stützt den Arabica-Markt ☀️ Brasilien bleibt das Herz der weltweiten Arabica-Produktion – doch in der zentralen Region Minas Gerais ist der Regen seit Wochen unterdurchschnittlich.

Das trockene Klima verzögert die Entwicklung neuer Blüten und gefährdet potenziell die Erträge der kommenden Ernte. Diese Unsicherheiten halten den Markt trotz des aktuellen Preisrückgangs stabil.

Händler erwarten, dass das Angebot aus Brasilien in den kommenden Wochen begrenzt bleibt, was den Arabica-Kaffee Kurs weiterhin stützen dürfte. Taifune bedrohen vietnamesische Robusta-Ernten 🌪️ Zusätzliche Risiken kommen aus Vietnam, dem weltweit größten Produzenten von Robusta-Kaffee.

Taifune und starke Regenfälle bedrohen dort die laufende Ernte – mögliche Versorgungsengpässe bei Robusta könnten indirekt den Arabica-Preis weiter unterstützen. 📦 Lagerbestände auf Tiefstand – neue Lieferungen in Sicht 🚢 Die ICE-zertifizierten Arabica-Lagerbestände sind auf rund 430.000 Säcke (je 60 kg) gefallen – der niedrigste Wert seit eineinhalb Jahren und ähnlich wie Ende 2023.

Laut Reuters bereiten globale Händler den Transport von rund 150.000 Säcken brasilianischem Arabica nach Europa vor.

Diese Lieferungen sollen die Bestände in den ICE-Lagern wieder auffüllen und könnten kurzfristig für Preisentlastung sorgen. 💬 Fazit – Kaffee Kurs bleibt volatil, aber strukturell unterstützt ☕ Der Kaffee Markt bleibt geprägt von Wetterrisiken, geringen Vorräten und knapper globaler Versorgung.

Zwar könnten neue Lieferungen aus Brasilien kurzfristig für Entlastung sorgen, doch die fundamentale Angebotslage bleibt angespannt. Solange das Wetter in Brasilien trocken bleibt und die Risiken in Vietnam bestehen, dürfte der Kaffee Kurs auf hohem Niveau volatil bleiben. Kaffee Chart (D1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

