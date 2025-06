Kakao fällt um 6 % 📉

Kakaoterminkontrakte fallen um 6 % aufgrund starker Regenfälle in Westafrika 📉 Kakaoterminkontrakte an der ICE (COCOA) verlieren heute fast 6 %, bedingt durch starke Regenfälle in Westafrika, die das Angebot aus den wichtigsten Anbaugebieten erhöhen könnten. Nachlassende Versorgungsängste führen heute zu heftigen Marktschwankungen und dem größten Kakaopreisrückgang seit Monaten. Die Aussichten auf weitere Regenfälle in Westafrika könnten die afrikanische Kakaoernte in diesem Jahr deutlich verbessern. Die Wettervorhersagen sagen für die gesamte Woche weitere Regenfälle in den beiden wichtigsten Kakaoanbauländern Côte d'Ivoire und Ghana (den beiden größten Kakao produzierenden Volkswirtschaften) voraus.

Trotz der jüngsten Regenfälle ist nach wie vor mehr als ein Drittel der Fläche Ghanas und der Côte d'Ivoire von Dürre betroffen (Daten des African Flood and Drought Monitor).

Nachdem die von der ICE überwachten Kakaovorräte in US-Häfen am 24. Januar auf ein 21-Jahrestief von 1,26 Millionen Säcken gefallen waren, erholten sie sich deutlich und stiegen laut den größten ICE-Bestandsdaten auf ein 8-3/4-Monatshoch von 2,26 Millionen Säcken. KAKAO Chart (H1-Intervall) Kakao fällt heute auf 9600 USD und testet damit das 23,6-Fibonacci-Retracement der letzten Abwärtswelle seit Mai. Händler achten daher auf den bevorstehenden Rollover der Kakao-Futures (10. Juni 2025). Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB  In letzter Zeit hat sich der Spread zwischen den nächstgelegenen Kontrakten deutlich ausgeweitet, was auf eine kurzfristige Nachfrage am Spotmarkt hindeutet. Gleichzeitig könnten die niedrigeren Preise für den September-Kontrakt auf eine größere Sicherheit hinsichtlich eines höheren Angebots hindeuten. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.