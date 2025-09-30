Kakao Kurs fällt um 3,5 % – Rohstoff News zur Erntesaison & Marktausblick

🍫 Kakao Kurs fällt deutlich – Rohstoff News im Fokus

📰 Einleitung

Der Kakao Kurs gerät erneut unter Druck: Futures an der ICE fielen heute um fast 3,5 %, da die Märkte bereits auf die Ernteperiode 2025/2026 blicken. Der Start der neuen Erntesaison an der Elfenbeinküste – dem weltweit größten Kakaoproduzenten – bringt zusätzliche Angebotsmengen auf den Markt. Infolgedessen sind die Preise inzwischen um mehr als 50 % vom Allzeithoch eingebrochen.

📌 Key Takeaways

📉 Kakao Kurs unter Druck – Angebotserwartungen für 2025/26 belasten den Markt, Preise seit ATH um über 50 % gefallen.

🌍 Elfenbeinküste im Fokus – Der Beginn der neuen Ernte am 1. Oktober signalisiert frische Lieferungen und mehr Versorgungssicherheit.

📊 Marktpositionierung gespalten – Produzenten stark short zur Absicherung, Spekulanten noch long, aber zunehmend vorsichtiger.

📊 Marktpositionierung (CoT-Daten – 23. September 2025)

Commercials (Produzenten & Verarbeiter) : Rund 50.400 Short- vs. 27.100 Long-Kontrakte . Klassische Absicherungsstrategie gegen mögliche Preissteigerungen.

Managed Money (Spekulative Fonds) : 16.900 Long- vs. 10.100 Short-Kontrakte – weiterhin bullish, aber erste Anzeichen wachsender Vorsicht.

In der letzten Woche fügten Fonds rund 1.500 neue Short-Kontrakte hinzu – ein Signal für steigende Skepsis.

🔎 Bedeutung für den Kakao Kurs

Die aktuelle Konstellation zeigt ein klassisches Spannungsfeld: Während Produzenten massiv auf der Short-Seite agieren, setzen Spekulanten weiterhin auf steigende Preise. Sollte jedoch die nächste Woche anstehende Grinding-Daten schwächer ausfallen als erwartet, könnte dies das „Head and Shoulders“-Chartmuster bestätigen und neuen Verkaufsdruck auf den Kakao Kurs auslösen.

✅ Fazit

Die Rohstoff News rund um den Kakao Kurs zeigen ein zunehmend angespanntes Marktumfeld. Steigende Produktionsprognosen und defensive Absicherung seitens der Produzenten treffen auf vorsichtig optimistische Spekulanten. Entscheidend wird sein, ob die kommenden Grinding-Daten eine schwächere Nachfrage nach Kakao-Produkten bestätigen – in diesem Fall drohen weitere Preisrückgänge.

Kakao Chart (D1)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.09.2025.

❓ Häufig gestellte Fragen (FAQs) zum Kakao Kurs

📉 Warum fällt der Kakao Kurs aktuell so stark?

Der Kakao Kurs ist um über 50 % vom Allzeithoch gefallen, da die Märkte mit einem Angebotsüberschuss in der Erntesaison 2025/2026 rechnen. Besonders der Erntebeginn an der Elfenbeinküste sorgt für steigende Produktionsmengen und damit für Druck auf die Preise.

🌍 Welche Rolle spielt die Elfenbeinküste für den Kakao Kurs?

Die Elfenbeinküste ist der weltweit größte Kakaoproduzent. Mit dem Start der neuen Erntesaison am 1. Oktober steigt das Angebot erheblich. Dadurch nimmt die Versorgungssicherheit zu, was den Kakao Kurs zusätzlich belastet.

📊 Was sagen die aktuellen Rohstoff News zur Marktpositionierung?

Laut den CoT-Daten vom 23. September 2025 sichern sich Produzenten stark ab (50.400 Short- vs. 27.100 Long-Kontrakte). Spekulative Fonds bleiben auf der Long-Seite (16.900 Long- vs. 10.100 Short-Kontrakte), zeigen aber erste Anzeichen von Vorsicht.

🔎 Welche Risiken könnten den Kakao Kurs weiter belasten?

Sollten die kommenden Grinding-Daten schwächer ausfallen, könnte das ein Verkaufssignal auslösen. Besonders ein bestätigtes „Head and Shoulders“-Chartmuster könnte zusätzlichen Abwärtsdruck erzeugen.