Kakao-Kurs stabilisiert sich nach -35 %: Politische Zölle, starke Ernten & globale Nachfrageschwäche

Das Wichtigste in Kürze Kakao-Preis -35 % seit September

Westafrika liefert starke Erntesignale

Nachfrage bricht weltweit ein

Der Kakao-Kurs versucht sich nach einem massiven Ausverkauf zu stabilisieren. Seit dem 1. September haben die Preise fast 35 % verloren – eine der stärksten Korrekturen der letzten Jahre. Politische Faktoren, Handelszölle, überraschend starke Lieferzahlen aus Westafrika und schwache globale Nachfrage erzeugen derzeit ein komplexes Marktumfeld. Während die Angebotsseite zunehmend positiv erscheint, stürzt die Nachfrage weltweit ein. Damit steht der Markt zwischen optimistischen Ernteaussichten und einer alarmierenden Konsumschwäche. ► Kakao WKN: 570581 | ISIN: XC0005705816 | Ticker: COCOA ⭐ Key Takeaways 📉 Kakao-Preis -35 % seit September: Stabilisierung nach historischem Ausverkauf, belastet durch neue US-Tarifentscheidungen.

🌱 Westafrika liefert starke Erntesignale: Gesunde Bäume, schnelle Entwicklung, +7 % Pod-Count über dem Fünfjahresschnitt.

🍫 Nachfrage bricht weltweit ein: Asien -17 %, Europa -4,8 %, Nordamerika nur optisch positiv – Retail-Verkäufe -21 %. 🍫📉 Kakao-Kurs unter Druck – politische Entscheidungen & Nachfrageeinbruch dominieren 🏛️ Politik treibt den Abverkauf Der größte Auslöser der jüngsten Kakao-Korrektur ist die Entscheidung der Trump-Regierung, den 10%-Tarif auf Rohstoffe, die die USA nicht produzieren (darunter Kakao), aufzuheben.

➡️ Normalerweise wäre das ein bullisher Impuls – doch brasilianischer Kakao bleibt weiterhin mit einem 40%-Sicherheitszoll belegt, was die positiveren Effekte begrenzt. 🚢 Westafrika: Lieferungen stabil, aber langfristig bullishe Signale Die Daten der Elfenbeinküste zeigen: Exporte vom 1. Oktober bis 16. November: 516.787 Tonnen

Das sind ~6 % weniger als im Vorjahr Solche Rückgänge stützen normalerweise die Preise. Doch der Markt ignoriert das – wegen der Erwartung größerer Ernten. 🌱 Farmberichte aus Ghana & Elfenbeinküste gesunde Bäume

schnelle Schotenentwicklung

ideale Trocknungsbedingungen Mondelez meldet sogar:

➡️ Pod-Counts 7 % über dem 5-Jahres-Durchschnitt Das spricht klar für eine größere Haupternte in dieser Saison. 🍫📉 Nachfrage: Die schwächste seit fast 10 Jahren 🎃 USA – schwaches Halloween drückt Stimmung Hershey meldete eine schwache Halloween-Nachfrage, obwohl die Saison 18 % der US-Jahresumsätze bei Süßwaren ausmacht.

Dass die Aktie kaum fiel, zeigt:

➡️ Viel Negatives ist bereits eingepreist – auch im Kakao-Kurs. 🌏 Asien & Europa: Historische Tiefpunkte beim Mahlen Asien: –17 %, niedrigstes Q3-Niveau seit 9 Jahren

Europa: –4,8 %, schwächstes Q3 seit 10 Jahren

Nordamerika: +3,2 %, aber Analysten bestätigen Verzerrungen durch neue Meldepflichten → kein echter Verbrauchsanstieg 🛒 Einzelhandel bestätigt die Krise Nordamerikanische Schokoladenverkäufe:

➡️ –21 % Volumen (13 Wochen) 📉 Zusammenfassung: Angebotsboom vs. Nachfrageschock Der Kakao-Kurs steht unter massivem Druck durch: Zollanpassungen in den USA

robuste Ernteaussichten in Westafrika

eine der schwächsten globalen Nachfragesituationen seit einem Jahrzehnt Doch:

Technische Analysten sehen erste Hinweise, dass Investoren auf dem aktuellen Kursniveau wieder Positionen aufbauen. 🧩 Fazit: Kakao-Kurs zwischen Erholungsversuch und Nachfragekrise Der Markt ist aktuell fundamental gespalten: Bullish: starke Ernteaussichten

gute Wetterbedingungen

optimistische Farmberichte Bearish: historisch schwache Nachfrage

politische Unsicherheiten

globaler Konsumrückgang Kurzfristig bestimmen die Nachfragedaten die Richtung. Langfristig könnte das aktuell niedrige Niveau jedoch attraktive Einstiegsgelegenheiten bieten, sofern die Nachfrage sich erholt. Kakao Rohstoff Chart (D1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

