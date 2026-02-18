Kakao Prognose: Preise brechen ein – Börse Aktuell mit starkem Abwärtstrend

Die Kakaopreise stehen weiterhin stark unter Druck. ICE Cocoa Futures (COCOA) verlieren heute mehr als 6 %, da Händler ihre Käufe in Côte d’Ivoire und Ghana weiterhin zurückhalten. Dies geschieht trotz einer deutlichen Senkung der Erzeugerpreise in Ghana. In New York fallen die Kakao-Futures damit bereits den siebten Handelstag in Folge. Seit Jahresbeginn liegen die Kakaopreise sowohl in London als auch in New York rund 45 % im Minus. Damit notiert Kakao auf dem niedrigsten Stand seit September 2023 und hat die spekulative Rallye aus dem Jahr 2024 nahezu vollständig abgegeben.

► COCOA WKN: 570581 | ISIN: XC0005705816

Ein zentraler Belastungsfaktor bleibt Ghana, der zweitgrößte Kakaoproduzent der Welt. Das Land hat die Farmgate-Preise – also die offiziellen Ankaufspreise für Bauern – in der vergangenen Woche um fast 30 % reduziert. Côte d’Ivoire, der weltweit größte Produzent, hat hingegen erklärt, dass vor dem Ende der aktuellen Haupternteperiode am 31. März keine Anpassung erfolgen soll. Marktberichte deuten jedoch darauf hin, dass auch dort eine Senkung geprüft wird.

Der Verkaufsdruck bleibt hoch, weil Käufer derzeit nicht bereit sind, die offiziellen Preise für Kakaobohnen in Ghana und Côte d’Ivoire zu zahlen. Die Kombination aus sinkenden Preisen in Ghana und einer schwächeren Nachfrage könnte Côte d’Ivoire zunehmend dazu zwingen, ebenfalls nachzugeben.

Kakao Prognose: Bleibt der Trend bearish?

Die Kakao Prognose bleibt kurzfristig negativ. Die Preise könnten weiter unter Druck bleiben, da die Nachfrage nachlässt und sich die Ernteaussichten in Westafrika verbessern. Dadurch steigen die Erwartungen, dass sich ein Angebotsüberschuss entwickeln könnte, der sich laut aktuellen Einschätzungen sogar bis 2027 fortsetzen könnte.

Dennoch gibt es Faktoren, die eine stärkere Abwärtsbewegung begrenzen könnten. Strukturelle Risiken in der Produktion – etwa wetterbedingte Ernteausfälle oder politische Unsicherheiten – bleiben bestehen. Zudem könnte eine Nachfrageerholung durch niedrigere Preise jederzeit zu einer schnellen Stimmungswende führen. Das spricht weiterhin für hohe Volatilität.