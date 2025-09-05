Kanadas Arbeitsmarktdaten August schwach – Auswirkungen auf die USDCAD Prognose

📉 Kanadas Arbeitsmarktdaten August – Auswirkungen auf die USDCAD Prognose Die aktuellen Arbeitsmarktdaten aus Kanada für August fielen schwächer aus als erwartet und belasteten den kanadischen Dollar. Vor allem ein deutlicher Rückgang bei Teilzeitstellen führte zu einem Anstieg der Arbeitslosenquote. Diese Entwicklung hat unmittelbare Folgen für die USDCAD Prognose, da Anleger die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen durch die Bank of Canada höher einschätzen. 🔑 Key Takeaways 📊 1. Deutlicher Beschäftigungsrückgang Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Kanada verzeichnete im August einen Rückgang der Beschäftigung um -65,5K Stellen (Prognose: +4,9K). Besonders betroffen waren Teilzeitjobs (-59,7K), während Vollzeitstellen (-6,0K) nur leicht zurückgingen. Damit setzt sich die negative Entwicklung des Vormonats fort. 📈 2. Arbeitslosenquote auf Mehrjahreshoch Die Arbeitslosenquote stieg von 6,9% auf 7,1% und liegt damit so hoch wie seit 2016 nicht mehr – abgesehen von den Pandemie-Jahren. Vor allem Männer und Frauen im Kernarbeitsalter waren stark betroffen. 💰 3. Wachsende Löhne trotz schwachem Markt Trotz schwacher Arbeitsmarktdaten stiegen die Löhne für Festangestellte um 3,6% im Jahresvergleich. Dennoch überwiegt der Druck auf die Notenbank, da die schwache Beschäftigung die Konjunkturaussichten eintrübt. 📌 Branchenentwicklung im Überblick Rückgänge in professionellen Dienstleistungen (-26K) , Transport & Logistik (-23K) und Industrie (-19K)

Leichter Anstieg im Bausektor (+17K)

Selbstständigkeit weiter rückläufig 💱 Auswirkungen auf die USDCAD Prognose Die Daten schwächten den CAD deutlich: Der USDCAD stieg um 0,3%, da die kanadischen Zahlen im Vergleich zu den robusteren US-Arbeitsmarktdaten enttäuschten. Marktteilnehmer rechnen nun stärker mit einer aggressiveren Lockerungspolitik der Bank of Canada, was die USDCAD Prognose weiterhin aufwärtsgerichtet erscheinen lässt. ✅ Fazit Die schwachen Arbeitsmarktdaten in Kanada haben den Druck auf den kanadischen Dollar erhöht. In Kombination mit robusteren US-Daten spricht vieles dafür, dass der USDCAD mittelfristig weiter steigen könnte. Anleger sollten daher verstärkt die Geldpolitik der Bank of Canada im Blick behalten. USDCAD Chart (M30) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.