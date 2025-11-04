Bitcoin Prognose & Ethereum Prognose November 2025 – Trendwende oder Korrektur?

3 Key Takeaways

Makrosentiment dominiert den Kryptomarkt:

Die Kursentwicklung von Bitcoin und Ethereum hängt derzeit stark vom Aktienmarkt ab. Die ungewöhnliche Umkehr der Put-Call-Skew bei den großen Tech-Werten signalisiert eine mögliche Überhitzung der Markterwartungen .

Bitcoin steht an kritischen Unterstützungen:

Ein Bruch der Marken bei 100.000 USD und 94.000 USD könnte den Aufwärtstrend beenden . Hält die Unterstützung, ist ein neuer Anstieg über 110.000 USD möglich – mit Potenzial für neue Allzeithochs .

Ethereum muss 3.700 USD zurückerobern:

Ethereum steht technisch unter Druck. Nur ein schneller Rebound über 3.700 USD könnte den bullischen Trend retten – sonst droht ein Rückfall Richtung 2.500 USD und eine Fortsetzung der Korrektur.

Die Kryptomärkte bleiben weiterhin stark vom Aktienmarkt-Sentiment abhängig. Laut Daten von Goldman Sachs hat sich die Put-Call-Skew in der Mag7-Gruppe (den sieben größten Tech-Unternehmen) erstmals seit Dezember 2024 umgekehrt. Das bedeutet, dass die implizite Volatilität von Call-Optionen (Wetten auf Kursanstiege) die der Puts (Wetten auf Kursrückgänge) übertroffen hat. Dieses seltene Phänomen deutet darauf hin, dass Anleger möglicherweise übermäßig auf weitere Kursgewinne an den Aktienmärkten gesetzt haben.

Gleichzeitig schwächen technische Indikatoren, besonders bei Ethereum, sowie nachlassende Zuflüsse in US-Spot-ETFs das Narrativ einer starken Herbst-Rally. Die Situation erinnert zunehmend an das Jahr 2021, als im November starke Kursverluste bei Bitcoin und Ethereum einsetzten, die schließlich zu einem längeren Bärenmarkt bis Ende 2022 führten.

Bitcoin Prognose (BTC)

Die Bitcoin Prognose bleibt kurzfristig volatil. Wichtige Unterstützungszonen liegen im Bereich von 100.000 USD (psychologische Marke) und 94.000 USD (Retracement der bisherigen Jahresrally). Ein Bruch beider Niveaus könnte signalisieren, dass der Aufwärtstrend von Bitcoin beendet ist.

Der aktuelle BTC-Kurs liegt rund 6 % unter dem durchschnittlichen Einstandspreis kurzfristiger Investoren, was auf Verlustrealisierungen und Stress in dieser Gruppe hinweist. Basierend auf den realisierten Preisen aller Anlegergruppen könnte ein mögliches Bärenmarkttief im Bereich von 50.000–55.000 USD entstehen.

Sollte Bitcoin dagegen Unterstützung finden und seine Rally fortsetzen, wäre ein Ausbruch über 110.000 USD ein starkes bullisches Signal – mit Potenzial für neue Allzeithochs oberhalb von 126.000 USD.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Das Handelsinstrument notiert in USD Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Ethereum Prognose (ETH)

Auch die Ethereum Prognose zeigt kurzfristig Schwäche. Nach dem jüngsten Rückgang stützt die Marktgeometrie jedoch die Annahme einer Konsolidierungsphase. Historisch betrachtet folgten auf Kurse unter der 200-Tage-EMA jedoch häufig tiefere Korrekturen, was ein Risiko für weitere Abverkäufe birgt.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Das Handelsinstrument notiert in USD Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Um den bullischen Trend zu halten, müsste Ethereum (ETH) schnell wieder über 3.700 USD steigen. Bleibt diese Erholung aus, könnte erneuter Verkaufsdruck den Kurs zurück in Richtung 2.500 USD drücken – womit die Gewinne des Sommers 2025 verloren gingen.

Bloomberg Finance L.P. , XTB Research

Quelle: Bloomberg Finane L.P. , XTB Research

Fazit: Bitcoin & Ethereum Prognose im Jahresvergleich

Sowohl die Bitcoin Prognose als auch die Ethereum Prognose deuten derzeit auf eine Phase erhöhter Unsicherheit hin. Makrofaktoren, ETF-Zuflüsse und technische Signale sprechen für eine mögliche Seitwärtsbewegung oder Korrektur im November 2025. Anleger sollten daher auf Schlüsselmarken und Marktstimmung achten, um rechtzeitig auf neue Trends reagieren zu können.

