🪙 Krypto News: Bitcoin & Ethereum zwischen Unsicherheit und Comeback-Chancen Die Krypto News zeigen derzeit ein uneinheitliches Marktbild. Zwar schwanken die Kurse von Bitcoin und Ethereum, doch das übergeordnete Chartbild lässt weiterhin Raum für eine mögliche Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung im frühen Jahr 2026. Historisch betrachtet war der Januar für Bitcoin in rund 50 % der Fälle positiv, während sowohl das erste Quartal (Q1) als auch das vierte Quartal (Q4) häufig Kursgewinne lieferten. Zusätzliche Impulse kommen aktuell von der US-Geldpolitik: Der US-Dollar geriet unter Druck, nachdem Fed-Chef Jerome Powell eindringlich vor politischer Einflussnahme auf die Unabhängigkeit der Federal Reserve gewarnt hatte. ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN ✅ Drei Key Takeaways – Krypto News & Bitcoin News 🪙 Der Kryptomarkt bleibt kurzfristig schwach, bietet aber Chance auf Erholung im frühen Jahr 2026. ₿ Große Bitcoin-Käufe stützen langfristig, reichen kurzfristig jedoch nicht für Momentum. 🔷 Ethereum zeigt langfristig enormes Potenzial, steht kurzfristig vor einer technischen Entscheidung. 🏛️ Geldpolitik & Makro: Rückenwind für Bitcoin News? Jerome Powell kritisierte offen den politischen Druck aus dem Umfeld von Donald Trump. Die laufenden strafrechtlichen Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Umbau des Fed-Gebäudes bezeichnete er als „Vorwand“, um eine lockerere Geldpolitik zu erzwingen. 📌 Marktimplikationen: 💵 US-Dollar schwächer

📉 Zweifel an langfristig restriktiver Geldpolitik

📈 Erwartung, dass US-Leitzinsen langfristig in Richtung 1 % tendieren könnten Die US-Aktienmärkte reagierten kaum auf den Streit. Für den Kryptomarkt könnte eine solche Entwicklung jedoch mittel- bis langfristig unterstützend wirken. ₿ Bitcoin News: MicroStrategy-Kauf bleibt ohne Kurseffekt Trotz einer der größten Bitcoin-Transaktionen seit Monaten blieb die Marktreaktion verhalten: 🏦 MicroStrategy (MSTR.US) kaufte 13.627 BTC

💰 Volumen: rund 1,2 Mrd. USD

📊 Durchschnittlicher Kaufpreis: ca. 75.000 USD je BTC

🧮 Gesamtbestand: 687.000 Bitcoin Dass der Bitcoin-Kurs kaum reagierte, unterstreicht die aktuell schwache Momentum-Lage im Markt. 🔷 Ethereum News: Langfristig optimistisch, kurzfristig vorsichtig Im Ethereum-Umfeld sorgten mehrere Meldungen für Aufmerksamkeit: 🧠 Tom Lee (BitMine Immersion Technologies) schlägt eine massive Aktienemission vor Ziel: Finanzierung umfangreicher Ethereum-Käufe Entscheidung auf der Hauptversammlung am 15. Januar Zustimmung könnte positiv für Ethereum wirken

🏦 Standard Chartered senkt zwar das ETH-Ziel für Ende 2026 auf 7.500 USD , sieht aber weiterhin enormes Potenzial: 📈 22.000 USD bis Ende 2028 🚀 über 40.000 USD bis 2030 Langfristig entspräche das einem 13-fachen Anstieg vom aktuellen Niveau

📉 Kapitalflüsse: Abflüsse belasten den Kryptomarkt Die jüngsten ETF- und Produktdaten zeigen weiterhin Vorsicht: 📉 Bitcoin-Produkte : −681 Mio. USD Nettoabflüsse (erste Woche 2026)

📉 Ethereum-Produkte: −68,6 Mio. USD Nettoabflüsse Besonders auffällig: Größter Tagesabfluss bei BTC: −486 Mio. USD (Dienstag)

Weitere starke Abflüsse am Donnerstag und Freitag Trotz eher dovishem Ton aus dem Trump-Lager bleibt der Markt skeptisch, wie stark die Zinssenkungen im ersten Halbjahr 2026 tatsächlich ausfallen werden. 📊 Chartanalyse: Entscheidende Marken bei Bitcoin & Ethereum ₿ Bitcoin (D1) Kurs nahe dem EMA50 (50-Tage-Durchschnitt)

Dieser fungierte bereits am 27. Oktober 2025 und 5. Januar 2026 als Widerstand

🔻 Unterstützung: ca. 89.000 USD → Bruch könnte neue Abwärtsdynamik auslösen

🔺 Widerstand: ca. 95.000 USD → Ausbruch könnte kräftige Gewinne nach sich ziehen Potenzial durch Zwangskäufe von Market Makern (negative Gamma-Positionierung)

🔷 Ethereum (D1) Handel innerhalb eines symmetrischen Dreiecks

Übergeordneter Trend: noch abwärtsgerichtet , aber: 📈 höhere Tiefs deuten auf nachlassenden Verkaufsdruck hin

🔻 Unter 3.000 USD droht erneuter Abwärtsimpuls

🔺 Über 3.300 USD steigen die Chancen auf einen bullischen Ausbruch Die aktuelle Phase spricht für eine abnehmende Volatilität vor einer Richtungsentscheidung. 🧾 Fazit: Krypto News zwischen Konsolidierung und Neubewertung Die aktuellen Krypto News zeigen einen Markt im Spannungsfeld zwischen schwachem Momentum und vielversprechenden Perspektiven. Politische Unsicherheiten in den USA, ein nachlassender Dollar und langfristig optimistische Prognosen sprechen für Kryptowährungen. Kurzfristig bleiben jedoch Kapitalabflüsse und technische Widerstände die dominierenden Faktoren. Für Anleger heißt das: Geduld, klare Marken – und Vorbereitung auf eine mögliche Trendwende. YouTube Börsen Wissen für Alle Bitcoin Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Ethereum Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

