Krypto News: Bitcoin Kurs unter Druck trotz Fed-Lockerung – Warnsignale nehmen zu

Krypto News: Bitcoin Kurs schwächelt trotz dovisher Fed 📉₿

Die vergangenen Handelstage verliefen enttäuschend für Risikoanlagen – und auch der Kryptomarkt konnte nicht von den eigentlich unterstützenden Signalen der US-Notenbank profitieren. Trotz dovisher Aussagen der Fed, dem Start eines technischen Quantitative Easing (QE) sowie Zinssenkungen, gerieten sowohl der Nasdaq 100 als auch der Bitcoin Kurs deutlich unter Druck.

Der Nasdaq 100 verlor in den letzten fünf Sitzungen über 2 %, während Bitcoin nach der Fed-Entscheidung von über 94.500 USD auf rund 87.000 USD zum Wochenende fiel. Am Montagmorgen pendelt der Bitcoin Kurs um 89.500 USD – ein klares Zeichen anhaltender Unsicherheit im Markt.

Key Takeaways 🔑

Bitcoin Kurs fällt trotz Fed-Lockerung – Risikoaversion dominiert die Krypto News. Schwache Volumina & sinkendes Open Interest deuten auf Markt-Ermüdung hin. On-Chain-Daten warnen vor Abwärtsrisiken, trotz langfristig solider Fundamentaldaten.

Bitcoin Markt: Volumen & Derivate zeigen Schwäche 📊⚠️

Die aktuellen Krypto News zeigen eine klare Abkühlung der Marktaktivität:

Spot-Handelsvolumina bei Bitcoin gehen weiter zurück

Derivatemärkte schwächen sich ab sinkendes Open Interest bei Futures besonders schwache Aktivität im Optionsmarkt



Altcoins konnten sich vom Crash am 10. Oktober bislang nicht erholen. Gerade bei kleineren Projekten signalisieren niedrige Volumina weiterhin ein bearishes Marktumfeld.

Der Bitcoin Kurs notiert zudem rund 30 % unter dem Oktober-Hoch bei ca. 126.000 USD und tut sich schwer, neues Aufwärtsmomentum zu entwickeln.

On-Chain-Analyse: Warnsignale & stille Akkumulation 🔗📉

On-Chain-Daten deuten aktuell auf erhöhte Abwärtsrisiken hin – bei gleichzeitig interessanten Gegenbewegungen:

📉 IFP-Indikator (Inter-Exchange Flow Pulse)

misst Bitcoin-Bewegungen zwischen Börsen

seit Wochen klar rückläufig

ähnliches Muster ging den Bärenmärkten 2018 & 2022 voraus

📊 Binance-Zuflüsse auf Mehrjahrestief

niedrigste BTC-Inflows seit 2018

signalisiert: geringe Verkaufsbereitschaft auf aktuellem Preisniveau

➡️ Diese Kombination spricht für eine längere Konsolidierung um 90.000 USD, bevor es zu einer stärkeren Richtungsbewegung kommt.

ETF-Flows: Zurückhaltung dominiert trotz einzelner Lichtblicke 🧊📉

Ein weiterer zentraler Punkt der aktuellen Krypto News sind die ETF-Kapitalströme:

bei Kursanstiegen: nur moderate Zuflüsse

bei Kursrückgängen: deutliche Abflüsse

Das deutet auf eine ausgeprägte Vorsicht institutioneller Anleger hin. Insgesamt erinnert das Verhalten der ETF-Investoren an eine Phase der Marktmüdigkeit nach mehreren Jahren starker Kursgewinne.

🌱 Positiver Aspekt

In der vergangenen Woche verzeichneten ETFs auf:

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

Solana (SOL)

trotzdem positive Nettozuflüsse – ein Zeichen, dass das langfristige Interesse nicht vollständig verschwunden ist.

Makro-Ausblick: Fundamentaldaten sprechen für 2026 📆📈

Ohne eine klare Stimmungsaufhellung an den Aktienmärkten und eine Rückkehr höherer Handelsaktivität im Kryptosektor bleiben die kurzfristigen Risiken für den Bitcoin Kurs erhöht.

Langfristig bleiben die Rahmenbedingungen jedoch konstruktiv:

erwartete starke US-Unternehmensgewinne

mögliche Zinssenkungen ab 2026

Perspektive eines breiteren dovishen Fed-Kurses

Fazit: Bitcoin Kurs in Warteschleife – Geduld bleibt entscheidend ⚖️₿

Die aktuellen Krypto News zeigen ein klares Bild: Trotz geldpolitischer Unterstützung fehlt es dem Markt derzeit an Dynamik. Schwache Volumina, vorsichtige ETF-Investoren und warnende On-Chain-Signale belasten den Bitcoin Kurs kurzfristig.

Kurz gesagt:

Bitcoin befindet sich in einer Phase der Konsolidierung und Markt-Ermüdung. Ein nachhaltiger Ausbruch dürfte erst mit einer klaren Verbesserung der Risikostimmung und steigender Marktaktivität erfolgen.

Bitcoin Chart (H1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Ethereum Chart (H1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

