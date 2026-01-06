EURUSD Prognose: Deutsche Inflation schwächer – Forex Aktuell unter Druck

Das Wichtigste in Kürze Deutlich schwächere Inflation in Deutschland

EZB-Zinserwartungen bleiben dovish

EURUSD kurzfristig weiter belastet

Um 14:00 Uhr dt. Zeit wurden die vorläufigen Inflationsdaten aus Deutschland für den Monat Dezember veröffentlicht. Die Zahlen lieferten eine deutliche negative Überraschung und sorgten Forex aktuell für weiteren Abwärtsdruck auf den Euro, insbesondere im Währungspaar EURUSD. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Aktuelle Inflationsdaten im Überblick Deutscher HVPI: 2,0 % im Jahresvergleich (Erwartung: 2,2 %, zuvor: 2,6 %) 0,2 % im Monatsvergleich (Erwartung: 0,4 %, zuvor: −0,5 %)

Deutscher VPI: 1,8 % im Jahresvergleich (Erwartung: 2,0 %, zuvor: 2,3 %) 0,0 % im Monatsvergleich (Erwartung: 0,3 %, zuvor: −0,2 %)

Damit fiel die Gesamtinflation deutlich niedriger aus als vom Markt erwartet. Auf Monatsbasis stagnierte der Verbraucherpreisindex vollständig. Inflationsentwicklung: Details und Einordnung Der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) verlangsamte sich auf 2,0 % im Jahresvergleich, während der nationale CPI sogar auf 1,8 % im Jahresvergleich zurückging. Für das Gesamtjahr 2025 wird die durchschnittliche Inflation aktuell auf 2,2 % geschätzt. Die Kerninflation (VPI ohne Energie und Nahrungsmittel) lag im Dezember vorläufig bei 2,4 % im Jahresvergleich. Die Aufschlüsselung zeigt: Güterpreise: starke Disinflation auf 0,4 % im Jahresvergleich

Energiepreise: −1,3 % im Jahresvergleich

Lebensmittelpreise: nur noch 0,8 % im Jahresvergleich

Dienstleistungen: weiterhin erhöht bei 3,5 % im Jahresvergleich Damit bleibt der Preisdruck im Dienstleistungssektor bestehen, während die Gesamtinflation klar nachlässt. Regionale Daten bestätigen Abwärtstrend Bereits zuvor veröffentlichte Landesdaten hatten den schwachen Inflationsdruck angedeutet: Nordrhein-Westfalen: 1,8 % im Jahresvergleich (zuvor 2,3 %)

Sachsen: 1,9 % im Jahresvergleich (zuvor 2,2 %)

Weitere Bundesländer signalisierten ebenfalls ein schwächeres Inflationsprofil. EURUSD Prognose: Euro bleibt unter Druck Nach Veröffentlichung der Daten setzte EURUSD seine Abwärtsbewegung fort. Die schwächere Inflation nährt Erwartungen einer lockereren Geldpolitik der EZB, was den Zinsvorteil des US-Dollars weiter stärkt. Forex aktuell bleibt der Euro damit anfällig für weitere Verluste, solange keine stabilisierenden Impulse aus der Eurozone kommen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit: Die heutigen Inflationsdaten liefern ein klares negatives Signal für die EURUSD Prognose und bestätigen den kurzfristig bärischen Ausblick für den Euro. GOLD GEHEBELT HANDELN mit Gold CFD auf steigende und fallende Kurse setzen

Kleinste Ordergrößen ab 0,03 Kontrakten

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.