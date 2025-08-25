Bitcoin Prognose & Ethereum Analyse: Krypto News zum Wochenstart Die globalen Finanzmärkte starten den Montag in gemischter Stimmung. Während die Wall Street Futures leicht nachgeben, steigt der CBOE Volatility Index (VIX) um mehr als 1,5 % nach den starken Kursrückgängen der Vorwoche. Der US-Dollar zeigt Stärke, da Investoren die geldpolitischen Signale vom Jackson-Hole-Treffen der Fed neu einordnen. Auch der Kryptomarkt gerät unter Druck: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Bitcoin Prognose: Nach dem euphorischen Anstieg am Freitag fiel Bitcoin von rund 118.000 USD vor dem Wochenende auf knapp unter 112.000 USD im Montagshandel.

Ethereum Analyse: Ethereum rutscht über 5 % ab und fällt unter die Marke von 4.600 USD – trotz positiver ETF-Zuflüsse. Zuvor hatte ETH noch neue Allzeithochs markiert. Diese Woche stehen mehrere US-Konjunkturdaten an, die starken Einfluss auf Krypto News und Marktbewegungen haben könnten. Trump-Berater Bailey warnte, dass der „Krypto-Bärenmarkt“ noch „Jahre voraus“ sei. Hinzu kommen Meldungen über Bitcoin-Verkäufe von sogenannten „Whales“, die für zusätzliche Unsicherheit sorgen. Technische Analyse: Bitcoin & Ethereum Tagescharts Bitcoin Prognose: BTC befindet sich weiter im mittelfristigen Aufwärtstrend, scheiterte jedoch am Widerstand der 50-Tage-EMA (EMA50). Aktuell handelt Bitcoin in der Nähe des Realized Price der kurzfristigen Holder bei rund 109.000 USD. Damit gilt die Zone um 110.000 USD als entscheidende Unterstützung. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Ethereum Analyse: ETH bewegt sich in einem steigenden Preiskanal, dessen Untergrenze bei rund 4.100 USD liegt. Ein Bruch dieser Marke könnte eine stärkere Korrektur einleiten. Solange dieser Support hält, bleibt der Trend aufwärtsgerichtet. Interessanterweise könnte eine Bitcoin-Konsolidierung das Interesse an Ethereum stützen – dennoch zeigen heute alle riskanten Assets Verluste. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. ETF-Zuflüsse in Bitcoin & Ethereum Die ETF-Daten zeigen ein gemischtes Bild: Bitcoin Prognose: Die Zuflüsse in Bitcoin-ETFs sind zuletzt deutlich abgeflacht. Am Freitag kam es zu Nettoabflüssen von über 20 Mio. USD, wobei BlackRock als Hauptverkäufer auffiel.

Ethereum Analyse: Im Gegensatz dazu verzeichnete Ethereum am selben Tag über 300 Mio. USD an Nettozuflüssen. Dies signalisiert, dass Investoren aktuell eher auf kurzfristig höhere Renditen bei ETH setzen. Quelle: Bloomberg Finance L.P, XTB Research Quelle: Bloomberg Finance L.P, XTB Research Quelle: Bloomberg Finance L.P, XTB Research AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.