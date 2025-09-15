Bitcoin Aktuell hält sich stabil um die Marke von 115.000 USD und verteidigt damit die jüngsten Gewinne. Die Stimmung trübte sich jedoch leicht ein, nachdem Nasdaq- und S&P-500-Futures unter Druck gerieten – ausgelöst durch Berichte über eine mögliche Kartelluntersuchung gegen Nvidia. Parallel dazu verzeichnete der Ethereum Kurs ein Minus von über 2,5 % und fiel auf rund 4.500 USD.

Obwohl der US-Dollar schwächelt, konnten Kryptowährungen zum Wochenbeginn nicht davon profitieren. Ein wesentlicher Marktimpuls steht aber bevor: Die US-Notenbank Fed wird mit hoher Wahrscheinlichkeit am Mittwoch die Zinsen um 25 Basispunkte senken.

►Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin

Einfluss von Aktienmärkten auf die Krypto-Stimmung

Die aktuelle Krypto News-Lage zeigt: Kryptomärkte reagieren hochsensibel auf Bewegungen der Aktienindizes. Sollte die Hausse an der Wall Street anhalten und parallel Gold im Preis steigen – unterstützt durch sinkende Renditen und Zinssenkungen – könnten Bitcoin und Ethereum erneut in Richtung neuer Allzeithochs tendieren.

Allerdings sind die US-Aktienmärkte bereits deutlich überkauft. Investoren warten auf neue Impulse seitens der Fed und makroökonomischer Daten. Risiken wie ein schwächelnder Arbeitsmarkt oder eine mögliche Rezession könnten sich negativ auf Bitcoin Aktuell sowie die Aktienmärkte auswirken.

Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.



Andererseits gab es am Freitag Nettoabflüsse aus ETFs auf Ethereum.

Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Bitcoin ETF-Zuflüsse steigen – Ethereum mit Abflüssen

In der vergangenen Woche beschleunigten sich die Nettozuflüsse in Bitcoin ETFs deutlich. Treiber waren Optimismus an der Wall Street, ein schwächerer US-Dollar und die Aussicht auf Fed-Zinssenkungen. Historisch betrachtet bedeuten Zinssenkungen jedoch nicht zwangsläufig kurzfristige Gewinne für Aktien oder Krypto. Mittelfristig könnte jedoch der Aufwärtstrend bei Gold den Bitcoin-Kurs stützen, da BTC dem Goldpreis häufig mit etwa drei Monaten Verzögerung folgt.

Im Gegensatz dazu zeigten Ethereum-ETFs am Freitag Nettoabflüsse – ein Signal, dass Investoren beim Ethereum Kurs aktuell vorsichtiger agieren.

►Ethereum: ISIN XC000A2YY651 | WKN: A2YY65 | Ticker: ETH

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Charttechnik: Bitcoin & Ethereum im Fokus

Aus charttechnischer Sicht kämpft Bitcoin Aktuell um die Marke oberhalb des 50-Tage-EMA bei ca. 114.500 USD. Gelingt die Stabilisierung, ist ein Anstieg auf 120.000 USD möglich. Ein Bruch nach unten könnte jedoch einen Rückgang auf 108.000 USD und die 200-Tage-Linie einleiten.

Beim Ethereum Kurs ist die Lage gemischter. Verstärkter Verkaufsdruck könnte den Kurs auf rund 4.100 USD drücken – ein Bereich, der als Nackenlinie einer möglichen bärischen Kopf-Schulter-Formation dient.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Frage 1: Was zeigen die aktuellen Krypto News zu Bitcoin?

Antwort: Bitcoin hält sich aktuell bei rund 115.000 USD und verteidigt die jüngsten Gewinne. Analysten sehen Potenzial für neue Allzeithochs, falls die Fed die Zinsen senkt und die US-Börsen im Aufwärtstrend bleiben.

Frage 2: Warum ist der Ethereum Kurs gefallen?

Antwort: Der Ethereum Kurs fiel zuletzt um über 2,5 % auf 4.500 USD. Hauptgründe sind Abflüsse aus Ethereum-ETFs sowie eine charttechnisch schwächere Lage, die eine mögliche Korrektur in Richtung 4.100 USD andeutet.

Frage 3: Welche Rolle spielen Bitcoin ETFs für den Markt?

Antwort: Zuflüsse in Bitcoin ETFs beschleunigen sich deutlich und gelten als positives Signal für institutionelles Interesse. Historisch reagiert Bitcoin mit Verzögerung auf steigende Goldpreise, weshalb die ETF-Zuflüsse mittelfristig Aufwärtspotenzial schaffen.

Frage 4: Welche Risiken gibt es für Bitcoin und Ethereum?

Antwort: Risiken sind vor allem ein schwächelnder US-Arbeitsmarkt, eine mögliche Rezession und überkaufte Aktienmärkte. Diese Faktoren könnten sowohl Bitcoin als auch Ethereum kurzfristig belasten.

Frage 5: Welche charttechnischen Marken sind für Bitcoin aktuell wichtig?

Antwort: Wichtige Unterstützungen liegen beim 50-Tage-EMA bei ca. 114.500 USD sowie bei 108.000 USD. Auf der Oberseite könnte ein Ausbruch über 120.000 USD neue Kursdynamik bringen.

Frage 6: Wohin könnte sich der Ethereum Kurs entwickeln?

Antwort: Sollte der Verkaufsdruck zunehmen, droht ein Rückgang auf etwa 4.100 USD, was ein bärisches Kopf-Schulter-Muster bestätigen würde. Bei positiver Marktstimmung bleibt jedoch auch eine Erholung möglich.