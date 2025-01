L3Harris verliert trotz stärker als erwarteter Gewinne; Rekord-Auftragsbestand im Verteidigungssektor 📈

Das amerikanische Verteidigungstechnologieunternehmen L3Harris (LHX.US) meldete Ergebnisse f√ľr das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 mit einem Jahresumsatz von 21,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 10 % im Jahresvergleich und einer organischen viertelj√§hrlichen Expansion von 4 % entspricht; Rekordauftragsbestand von 34 Milliarden US-Dollar und 24,2 Milliarden US-Dollar an Orders. Die Aktien sind nach dem Bericht um 2 % gestiegen. Zu den H√∂hepunkten des vierten Quartals 2024 geh√∂ren ein Umsatz von 5,5 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 3 % im Jahresvergleich entspricht, eine operative Marge von 10,3 % und ein bereinigter Gewinn pro Aktie von 3,47 US-Dollar, was √ľber dem Analystenkonsens von 3,44 US-Dollar liegt

L3Harris hat sein Kosteneinsparungsziel f√ľr 2024 mit 800 Millionen US-Dollar durch die LHX NeXt-Initiative √ľbertroffen und sein Gesamtziel f√ľr Kosteneinsparungen auf 1,2 Milliarden US-Dollar im Gesch√§ftsjahr 2025 angehoben

Das Unternehmen prognostiziert f√ľr das Kalenderjahr 2025 einen Umsatz von 21,8 bis 22,2 Milliarden US-Dollar bei einer bereinigten operativen Marge im mittleren bis hohen 15%-Bereich. Das Unternehmen erwartet einen Non-GAAP-Gewinn je Aktie von 10,55 bis 10,85 US-Dollar und einen bereinigten freien Cashflow von 2,4 bis 2,5 Milliarden US-Dollar.

L3Harris meldete f√ľr das vierte Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,47 US-Dollar und √ľbertraf damit den Analystenkonsens von 3,44 US-Dollar. Der Umsatz des Quartals belief sich auf 5,5 Milliarden US-Dollar, was den Erwartungen der Analysten entsprach und einem Anstieg von 3 % im Jahresvergleich entspricht. Das Unternehmen gab an, dass das organische Umsatzwachstum im Quartal 4 % betrug.

L3Harris gab eine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 ab und prognostizierte einen Gewinn pro Aktie zwischen 10,55 und 10,85 US-Dollar und einen Umsatz zwischen 21,8 und 22,2 Milliarden US-Dollar. Der Mittelwert der Umsatzprognose von 22 Milliarden US-Dollar liegt leicht über dem Analystenkonsens von 21,9 Milliarden US-Dollar. L3Harris (LHX.US) im Tageschart Die L3Harris-Aktien liegen immer noch unter dem EMA200 (rote Linie) und sogar stärker als die erwarteten Gewinne, wobei das US-Verteidigungsprogramm Iron Dome, von dem L3Harris ebenfalls profitieren könnte, sowie RTX Corp (RTX.US) nicht zu einer Trendumkehr im vorbörslichen Handel geführt haben. Die Aktie könnte heute bei 209 $ in den Handelstag starten.

