Maersk fällt um 7 %, da US-Hafenarbeiter Streik an Ostküstenhäfen beenden 📉

Die Aktien führender europäischer Containerreedereien, darunter die dänische Maersk (MAERSKA.DK) und die deutsche Hapag-Lloyd (HLAG.DE), verlieren heute 7 % bzw. 12 %, nachdem die US-amerikanischen Hafenarbeiter vorläufig eine Vereinbarung zur Aussetzung eines Streiks bis zum 15. Januar 2025 unterzeichnet haben. Die Aktien des israelischen Seefrachtunternehmens ZIM Integrated Shipping (ZIM.US) verlieren vor der Eröffnung in den USA ebenfalls fast 8 %. Daher erwartet der Markt keine großen Aufschläge mehr aufgrund von Lieferkettenengpässen und verkauft Aktien von Containerunternehmen, die eine Zeit lang als potenzielle Nutznießer des Streiks galten.

Wir sehen, dass die Frachtraten für einen Standard-40-Fuß-Container seit der zweiten Julihälfte stark von fast 6.000 $ auf heute etwa 3.500 $ gefallen sind.

Wie wir unten sehen, sind die „Ost-West“-Raten in den letzten zwei Monaten fast kontinuierlich gesunken und haben die durch die Blockade des Roten Meeres verursachten Steigerungen fast vollständig ausgeglichen.

Einerseits sieht dies „disinflationär“ aus, andererseits kann es als Signal für einen Rückgang der globalen Frachtnachfrage interpretiert werden, was auf eine gewisse Verlangsamung des Welthandels hindeutet. Es ist erwähnenswert, dass die Raten extrem empfindlich auf kleine Veränderungen reagieren.

Der Baltic Dry Index, der die Frachtraten für Massengüter wie Eisenerz, Kupfer, Weizen usw. misst, erholte sich jedoch in den letzten Wochen, angetrieben durch chinesische Konjunkturmaßnahmen und eine höhere erwartete Importaktivität aus China.

Quelle: Drewry

MAERSKA.DK im Tageschart Die Maersk-Aktien fielen stark, nachdem sie den oberen Bereich des abwärtsgerichteten Preiskanals erreicht hatten, und scheiterten erneut daran, den exponentiellen Durchschnitt von 200 Handelstagen zu überwinden. Die wichtigste Unterstützung liegt jetzt bei etwa 8.000 DKK pro Aktie. Quelle: xStation5 Hapag-Lloyd Aktien im Tages- und Wochenchart Niveaus zwischen 120 und 135 Euro pro Aktie (die Nackenlinie in einer potenziellen RGR-Formation) scheinen für weitere Kursreaktionen entscheidend zu sein. Quelle: xStation5 Die Aktie prallte vom exponentiell gleitenden Durchschnitt (EMA200, rote Linie) über 200 Handelstage ab. Möglicherweise sehen wir eine potenziell rückläufige Kursentwicklung, die einem Kopf-Schulter-Muster (RGR) ähnelt. Quelle: xStation5

