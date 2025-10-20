Wirtschaftskalender & Börse heute: Wichtige Wirtschaftsdaten und Marktentwicklungen

Das Wichtigste in Kürze Gemischte Daten aus China zu Investitionen in Sachanlagen und zum BIP wurden veröffentlicht.

zu Investitionen in Sachanlagen und zum BIP wurden veröffentlicht. Der Wirtschaftskalender für Montag ist wenig ausgefüllt.

ist wenig ausgefüllt. In dieser Woche stehen zahlreiche Veröffentlichungen an, darunter vor allem die US-Verbraucherpreisinflation und die Gewinnberichte großer US-Unternehmen.

Der heutige Wirtschaftskalender ist vergleichsweise ruhig, da die meisten wichtigen Konjunkturdaten bereits während der asiatischen Handelssitzung veröffentlicht wurden. Aus China kamen gemischte Signale: Das jährliche BIP-Wachstum hat sich auf den niedrigsten Stand des Jahres verlangsamt, während die Industrieproduktion stärker als erwartet zulegen konnte. Dagegen verzeichneten die Investitionen deutliche Rückgänge. Börse heute: Fokus auf Fed-Entscheidung und US-Inflationsdaten Für Anleger dürfte die Börse heute vor allem von der bevorstehenden Entscheidung der US-Notenbank (Fed) beeinflusst werden. Die Woche verspricht hohe Spannung, denn am Freitag stehen die mit Spannung erwarteten, leicht verzögerten US-Inflationsdaten (CPI) an. Diese werden einen umfassenderen Einblick in die Preisentwicklung und die künftige Geldpolitik liefern. Darüber hinaus beginnt eine ereignisreiche Earnings-Season, in der große US-Tech-Konzerne wie Netflix, Tesla, Amazon, IBM und Intel ihre Quartalsergebnisse vorlegen. Diese könnten zusätzliche Impulse an den globalen Märkten auslösen. , this Friday brings the much-anticipated, albeit slightly delayed, US CPI inflation data, which will provide a broader picture of the situation in the US. Nevertheless, this week will also feature many key earnings releases from American tech giants such as Netflix, Tesla, Amazon, IBM, and Intel. 📊 Überblick – Wichtige Termine im heutigen Wirtschaftskalender (alle Angaben in deutscher Zeit) 10:00 Uhr: Eurozone – Leistungsbilanz

(Prognose: €22,5 Mrd.; Vorheriger Wert: €27,7 Mrd.)

14:30 Uhr: Kanada – Produzentenpreisindex (PPI)

(Vorheriger Wert: +4,5 % im Jahresvergleich) Fazit Auch wenn der heutige Wirtschaftskalender nur wenige Termine umfasst, sollten Anleger die Woche aufmerksam verfolgen. Zwischen den gemischten Daten aus China, der erwarteten US-Inflation und den Ergebnissen der großen Tech-Unternehmen dürfte die Börse heute mit erhöhter Volatilität reagieren. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

