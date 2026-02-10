Das Wichtigste in Kürze US-Einzelhandelsumsätze um 13:30 Uhr dt. Zeit sind das Top-Event im Wirtschaftskalender

Weitere US-Daten wie ADP-Arbeitsmarktbericht, Import-/Exportpreise und Lagerbestände

Quartalszahlen von Coca-Cola (vor Börsenstart) und Ford (nach Börsenschluss)

Der Wirtschaftskalender ist heute deutlich gefüllt und stark auf die USA ausgerichtet. Für die Börse heute stehen vor allem die US-Einzelhandelsumsätze für Januar im Mittelpunkt, da sie wichtige Hinweise auf die Konsumstärke und damit auf die weitere Entwicklung von Inflation und Zinserwartungen liefern können. Auch wenn der Quartalszahlen-Kalender insgesamt überschaubar bleibt, könnten die Unternehmensberichte von Coca-Cola (vor US-Börsenstart) und Ford (nach Börsenschluss) dennoch für Bewegung an den Märkten sorgen. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) Makrodaten 07:00 Uhr – Norwegen: Verbraucherpreise (VPI) 3,4 % vs 3,0 % erwartet | zuvor 3,2 % 11:00 Uhr – USA: NFIB Small Business Optimism Index 99,8 erwartet | zuvor 99,5 13:15 Uhr – USA: ADP Arbeitsmarktbericht zuvor 7,75 Tsd. 13:30 Uhr – USA: Einzelhandelsumsätze (Januar) 0,4 % erwartet | zuvor 0,6 % Kern-Einzelhandelsumsätze: 0,4 % erwartet | zuvor 0,5 % 13:30 Uhr – USA: Import-/Exportpreise Importpreise: 0,1 % erwartet | zuvor 0,4 %

Exportpreise: 0,8 % erwartet | zuvor 0,8 %

Exportpreisindex: 0,1 % | zuvor 0,5 % 13:55 Uhr – USA: Redbook Index (Einzelhandelsumsätze großer Ketten) zuvor 6,7 % im Jahresvergleich 15:00 Uhr – USA: Lagerbestände der Unternehmen 0,2 % erwartet | zuvor 0,3 % 16:00 Uhr – USA: USDA WASDE Report (Angebot/Nachfrage Schätzungen) 21:30 Uhr – USA: API Rohöllagerbestände (wöchentlich) Rohöl: -11,1 Mio. Barrel erwartet

Benzin: -415 Tsd. Barrel erwartet Fed-Redner (Zins- & Marktimpulse) 19:00 Uhr – Fed: Hammack

20:00 Uhr – Fed: Logan Quartalszahlen / Earnings Coca-Cola (vor Börsenstart)

Börse heute: EUR/USD technische Einschätzung im Stundenchart Das Währungspaar EUR/USD handelt aktuell oberhalb des 38,2%-Fibonacci-Retracements. Nach der jüngsten Konsolidierung haben sich die Momentum-Indikatoren spürbar abgekühlt, was kurzfristig auf eine Phase geringerer Dynamik hindeuten kann. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

