Makroökonomischer Kalender – FOMC-Protokoll im Fokus

Der makroökonomische Kalender für den kommenden Tag ist relativ dünn, dennoch verdienen einige wichtige Ereignisse Beachtung. Am bedeutendsten ist die Veröffentlichung des Protokolls der letzten FOMC-Sitzung. Bei dieser Sitzung entschied sich die US-Notenbank für eine Beibehaltung der Zinsen und betonte den begrenzten Spielraum für baldige Zinssenkungen. Jüngste Äußerungen von Fed-Chef Powell deuten jedoch darauf hin, dass Zinssenkungen im weiteren Verlauf des Jahres weiterhin möglich sind, wobei der September als wahrscheinlichster Zeitpunkt gilt. Zuvor stieg die Inflationsrate in China auf positive 0,1 % im Jahresvergleich und verzeichnete damit den ersten Anstieg seit März. Umgekehrt verzeichnete der Produzentenpreisindex (PPI) einen stärkeren Rückgang in den negativen Bereich, was auf anhaltenden Disinflationsdruck hindeutet. Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) hat ihre Zinsen unverändert belassen, obwohl der neuseeländische Dollar (NZD) derzeit gegenüber dem australischen Dollar (AUD) verkauft wird. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Detaillierter Wirtschaftskalender für den Tag: (Alle Angaben in deutscher Zeit) 12:45 Uhr: EMU – Rede von EZB-Chefökonom Lane

EMU – Rede von EZB-Chefökonom Lane 14:15 Uhr: Deutschland – Rede von Bundesbank-Mitglied Nagel

Deutschland – Rede von Bundesbank-Mitglied Nagel 16:00 Uhr: USA – US-Großhandelslagerbestände für Mai (Prognose: -0,3 % im Monatsvergleich; zuvor: 0,2 % im Monatsvergleich)

USA – US-Großhandelslagerbestände für Mai (Prognose: -0,3 % im Monatsvergleich; zuvor: 0,2 % im Monatsvergleich) 16:30 Uhr: USA – US-Rohölvorräte laut DOE (Prognose: -2,6 Mio. Barrel; API-Wert: +7,13 Mio. Barrel)

USA – US-Rohölvorräte laut DOE (Prognose: -2,6 Mio. Barrel; API-Wert: +7,13 Mio. Barrel) 20:00 Uhr: USA – FOMC-Protokoll Der AUDNZD setzt seine starke Erholung fort, obwohl die RBNZ die Zinsen unverändert gelassen hat, ähnlich wie die RBA. Quelle: xStation5 von XTB

