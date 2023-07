Märkte gedämpft nach europäischen Dienstleistungs-PMIs

Heute Morgen wurden die PMI-Indizes für den Dienstleistungssektor aus den europäischen Ländern veröffentlicht. Bei den meisten Veröffentlichungen handelte es sich um Revisionen von Vorabberichten, so dass wir keine größeren Marktreaktionen beobachten konnten. Die Ergebnisse aus Spanien und Italien blieben hinter den Erwartungen zurück, während die Werte aus Deutschland und dem Euroraum leicht nach unten korrigiert wurden. Insgesamt befindet sich der Dienstleistungssektor in allen großen europäischen Volkswirtschaften mit Ausnahme von Frankreich weiterhin im Aufschwung. EURUSD bewegte sich nach den Veröffentlichungen nach unten, aber der Rückgang war in erster Linie auf die Stärkung des USD und nicht auf die Abschwächung des EUR zurückzuführen. Der DAX wird weiterhin im Bereich von 16.050 Punkten gehandelt, wie auch schon vor der Veröffentlichung der PMI.

Europäische Dienstleistungs-PMIs für Juni

Spanien: 53,4 gegenüber erwarteten 55,6 (zuvor 56,7)

Italien: 52,2 gegenüber erwarteten 53,3 (zuvor 54,0)

Frankreich: 48,0 gegenüber der Erstveröffentlichung von 48,0

Deutschland: 50,6 gegenüber der Erstveröffentlichung von 50,8

Eurozone: 52,0 gegenüber der Erstveröffentlichung von 52,4

EURUSD gab nach den europäischen PMI-Daten nach, aber die Bewegung wurde hauptsächlich durch die Stärkung des USD angetrieben. Quelle: xStation5 von XTB

