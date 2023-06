Marktkommentar: Nasdaq-Future baut Wochenverluste aus

US-Wirtschaftsdaten könnten am Nachmittag für Bewegung im Markt sorgen.

Der Nasdaq-Future verzeichnete am Dienstag vorbörslich eine leichte Erholung und stieg auf 14.923 Punkte. Gestern baute der Index jedoch seine Wochenverluste weiter aus und fiel am Abend auf 14.853 Punkte zurück. Es besteht die Möglichkeit, dass der Index weiter nachgibt und das Ausbruchsniveau bei 14.694 Punkten testet. Andererseits könnte eine Rückkehr über das Vorwochentief bei 14.964 Punkten zu einer Entspannung der Lage führen und auf eine mögliche Erholung hindeuten. Die Wirtschaftsdaten aus den USA zu Hausverkäufen, langlebigen Gütern und Verbrauchervertrauen werden kurz vor und nach der US-Eröffnung erwartet und könnten für Bewegung im Markt sorgen.

EURUSD verzeichnete am Dienstag einen Anstieg und steht kurz vor einem Test des Zwischenhochs bei 1,0942. In den letzten zwei Wochen haben die Bullen versucht, diesen Widerstand zu durchbrechen, bisher jedoch ohne Erfolg. Die heutige dynamische Aufwärtsbewegung lässt darauf schließen, dass ein erneuter Ausbruchsversuch bevorsteht. Sollte dieser gelingen, könnten das Vorwochenhoch bei 1,1012 und der langfristige Widerstand bei 1,1033 als nächste Ziele angesteuert werden. Ein Abpraller oder ein Fehlausbruch würden jedoch den Euro wieder zurückwerfen. Das Vorwochentief bei 1,0844 und das Zwischenhoch bei 1,0787 könnten potenzielle Unterstützungszonen darstellen.

Der deutsche Leitindex steht vor einer entscheidenden Phase, nachdem er in der letzten Woche einen scharfen Ausverkauf erlebt hat. Aktuell testet er die wichtige Unterstützungszone zwischen 15.816 und 15.891 Punkten. Seit Mitte April wurde dieser Bereich mehrfach erfolgreich verteidigt. Jedoch lässt der kurzfristige Rückschlag Zweifel aufkommen. Je öfter eine Zone getestet wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für einen Bruch. Sollte die untere Grenze dieser Zone aufgegeben werden, könnte dies eine stärkere Korrektur auslösen. Auf der anderen Seite könnte eine erneute Verteidigung Hoffnung auf eine Erholung geben.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.