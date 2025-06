Das war der Handelstag, 05.06.2025: Tesla Aktie fällt um 9 % | Trumps Kommentare im Hintergrund

Die Anleger positionieren sich angesichts der neuen Informationen über die nächsten Schritte von Donald Trump. Die wichtigsten US-Aktienindizes verzeichnen moderate Gewinne, angeführt vom Russell 2000 (+0,2 %). Der S&P 500 legt um 0,1 % zu, der Dow Jones um fast 0,2 % und der Nasdaq 100 handelt nahe dem gestrigen Schlusskurs.

Donald Trump führte ein Telefongespräch mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, in dem es vor allem um die jüngsten Handelsspannungen zwischen den beiden Ländern ging. Die Verhandlungsteams werden eine neue Gesprächsrunde aufnehmen, und laut Trump befinden sich die aktuellen Beziehungen zwischen den USA und China „in einer sehr guten Verfassung“.

Die Aktien von Tesla (TSLA.US) fielen um fast 9 % angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Elon Musk und Präsident Trump.

Musk kritisierte öffentlich Trumps vorgeschlagenes Steuer- und Ausgabenpaket, das wichtige Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge bedroht, die für das Geschäft von Tesla von entscheidender Bedeutung sind. Trump äußerte sich enttäuscht über Musk und deutete auf Unsicherheiten hinsichtlich ihrer zukünftigen Beziehung hin, was die Stimmung bei Tesla weiter belastete.

Laut JPMorgan drohen Tesla aufgrund der von der Trump-Regierung vorgeschlagenen Steuergesetze Verluste in Höhe von bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar.

Die Aktien von Palantir (PLTR.US) sind ebenfalls um fast 5 % gefallen.

Die Circle Internet Group , Emittent einer Stablecoin, debütierte heute an der New Yorker Börse. An ihrem ersten Handelstag stieg der Kurs des Unternehmens um über 200 % gegenüber dem Ausgabepreis von 31 USD. Der Eröffnungskurs von 69 USD lag um 123 % über dem Ausgabepreis.

Die europäischen Märkte verzeichneten eine gemischte Sitzung. Die meisten wichtigen Indizes schlossen leicht höher, mit Ausnahme des französischen CAC40 , der etwa 0,2 % verlor. Der Schweizer SMI führte die Gewinne unter den wichtigsten europäischen Märkten an und stieg um etwa 0,2 %, ähnlich wie der deutsche DAX . Der britische FTSE 100 beendete die Sitzung mit einem Plus von rund 0,1 %.

NATGAS konnte seine Verluste aus dem Vormittag wieder ausgleichen und notiert nun leicht im Plus, obwohl die EIA-Daten einen unerwartet starken Anstieg der US-Erdgasvorräte zeigten, der bei Veröffentlichung des Berichts zunächst einen starken Preisrückgang ausgelöst hatte.

Gold ist heute um fast 0,65 % gefallen, bleibt aber langfristig stabil im Aufwärtstrend.

Die EZB beschloss, die Zinsen in der Eurozone um 25 Basispunkte zu senken, was den Markterwartungen entsprach. Auf der Pressekonferenz nach der Entscheidung wies Präsidentin Lagarde auf den starken Euro und die Zollrisiken als Faktoren hin, die die Exporte schwächen und zu einem Nachlassen des Inflationsdrucks beitragen könnten. Sie merkte auch an, dass dies eine Herausforderung für die Aufrechterhaltung des Wirtschaftswachstums in Europa sein werde.

An den Devisenmärkten sind heute der australische Dollar und die norwegische Krone mit einem Plus von jeweils rund 0,4 % die stärksten Währungen. Am schwächsten ist der japanische Yen mit einem Minus von 0,7 %. Der US-Dollar bleibt gegenüber einem Währungskorb stabil und notiert nahe dem gestrigen Schlusskurs.

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA stieg auf 274.000 (gegenüber 240.000 in der Vorwoche und Prognosen von 235.000). Die US-Konjunkturdaten deuten auf eine Normalisierung des Handelsdefizits hin, das im April bei -60 Mrd. USD lag, gegenüber -140,5 Mrd. USD im März.

Gleichzeitig ist der Rohölpreis um mehr als 0,9 % gestiegen und versucht, aus der Konsolidierungsspanne auszubrechen, die durch die im April und Mai getesteten Höchststände definiert wurde.

