Marvell Aktie im KI-Boom – Aktien kaufen oder lieber vorsichtig bleiben? 🔌

Einleitung Die Marvell Aktie stand nach den jüngsten Quartalszahlen stark unter Druck. Trotz robuster Nachfrage im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) enttäuschte die Prognose, was die Aktie zeitweise um fast 19 % abstürzen ließ. Anleger fragen sich nun: Sollte man Marvell Aktien kaufen oder besser abwarten? ► Marvell Technology | WKN: A3CNLD | ISIN: US5738741041 | Ticker: MRVL ✅ Drei Key Takeaways 📊 Quartalszahlen im Rahmen, aber schwache Prognose Gewinn je Aktie: 0,67 USD (Erwartung: 0,66 USD)

Umsatz: 2,01 Mrd. USD , exakt im Rahmen der Erwartungen

Prognose Q3: 2,06 Mrd. USD ± 5 %, unter den Schätzungen von 2,11 Mrd. USD 🤖 KI bleibt Wachstumstreiber, aber nicht linear Umsatz im Q2: +58 % YoY – Rekordwert dank KI-getriebener Nachfrage

Rechenzentrumsumsatz: 1,49 Mrd. USD , leicht unter Erwartung (1,51 Mrd. USD)

CEO Murphy: Wachstum im Q4 „deutlich stärker“, Q3 bleibt jedoch schwach ⚠️ Risiken & technische Schwäche Aktie rutschte unter die 200-Tage-Linie – Gefahr weiterer Verluste unter 60 USD

Investoren verunsichert durch fehlende Klarheit bei Neukunden-Pipeline

📊 Fundamentaldaten zur Marvell Aktie (Q2 2025) Kennzahl Wert Gewinn je Aktie 0,67 USD Umsatz 2,01 Mrd. USD (+58 % YoY) Rechenzentrumsumsatz 1,49 Mrd. USD Prognose Umsatz Q3 2,06 Mrd. USD ± 5 % Charttechnik unter 200-Tage-Linie 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Halbleiter gezielt analysieren: Halbleiter-Aktien richtig auswählen Support und Resistance – Basis der technischen Analyse Trading für Anfänger – Strategien, Risiken & Einstieg

Erläutert die Positionierung der Marvell Aktie im Halbleiter‑ und KI‑Sektor.

Support und Resistance – Basis der technischen Analyse

Perfekte Erklärung der Charttechnik und der Unterstützung bei wichtigen Marken wie der 200‑Tage‑Linie.

Trading für Anfänger – Strategien, Risiken & Einstieg

🧠 Fazit: Marvell Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die Marvell Aktie profitiert grundsätzlich von der hohen Nachfrage nach KI-Chips und maßgeschneiderter Infrastruktur. Doch die schwache Q3-Prognose, Unsicherheiten bei Neukunden und der Bruch wichtiger technischer Marken belasten. Für langfristig orientierte Anleger könnte die Aktie nach Rücksetzern interessant werden – kurzfristig jedoch ist Vorsicht angesagt. Wer Aktien kaufen möchte, sollte geduldig auf klare Signale und eine Stabilisierung warten. Marvell Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

❓ FAQ – Marvell Aktie 1. Sollte man aktuell Marvell Aktien kaufen?

Die Marvell Aktie profitiert vom KI-Boom, steht aber nach einer schwachen Q3-Prognose unter Druck. Langfristig könnte sich ein Kauf lohnen, kurzfristig sollten Anleger Rücksetzer und Stabilisierung abwarten. 2. Warum ist die Marvell Aktie zuletzt gefallen?

Nach den Quartalszahlen sackte die Marvell Aktie zeitweise um fast 19 % ab, da die Umsatzprognose für Q3 unter den Erwartungen lag. Zudem belasten charttechnische Faktoren wie der Bruch der 200-Tage-Linie. 3. Was spricht für einen Kauf der Marvell Aktie?

Positiv sind das starke Umsatzwachstum (+58 % YoY), die führende Position im KI-Infrastrukturmarkt sowie die Erwartung steigender Nachfrage im vierten Quartal. Das macht Marvell für langfristige Investoren interessant. 4. Welche Risiken gibt es bei der Marvell Aktie?

Die größten Risiken liegen in schwankender Kundennachfrage, hohen Erwartungen im Halbleitersektor und charttechnischen Schwächen. Kurzfristig könnte die Aktie weiter unter Druck geraten. 5. Wo kann man Marvell Aktien kaufen?

Die Marvell Aktie ist an der NASDAQ gelistet und kann über nahezu jede gängige Handelsplattform oder Broker gehandelt werden.

