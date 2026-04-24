Avis Budget Aktie im Fokus - Short Squeeze, Crash und Ausblick | Börse Aktuell

Die Avis Budget Aktie (CAR.US) hat innerhalb weniger Tage eine außergewöhnliche Kursbewegung durchlaufen und steht damit im Mittelpunkt der Börse aktuell. Auf eine Phase extremer Euphorie folgte ein ebenso schneller Einbruch - ein klassisches Beispiel für die Dynamik spekulativer Marktbewegungen.

► Avid Budget WKN: A0MR3R | ISIN: US0537741052 | Ticker: CAR

Nach einem massiven Short Squeeze stabilisiert sich die Aktie derzeit leicht, nachdem sie zuvor stark unter Druck geraten war. Parallelen zu bekannten Meme-Aktien wie GameStop sind deutlich erkennbar.

Avis Budget Aktie: Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick

Kursanstieg von bis zu 600% (von unter 100 USD auf über 700 USD)

(von unter 100 USD auf über 700 USD) Kursverlust von über 70% innerhalb von zwei Tagen nach dem Hoch

nach dem Hoch Gewinne von Short-Sellern: rund 2,8 Milliarden USD an einem Tag

Short-Quote bei etwa 64% des Free Floats

Implizite Volatilität bei Optionen: 235%

Marktkapitalisierung: etwa 8 Milliarden USD

Ausgangslage: Begrenztes Angebot trifft hohe Short-Quote

Der starke Anstieg der Avis Budget Aktie wurde durch eine besondere Marktstruktur begünstigt. Eine hohe Short-Quote traf auf ein begrenztes Angebot frei handelbarer Aktien.

Das Ergebnis: Bereits moderate Nachfrage führte zu überproportionalen Kursanstiegen. Diese Konstellation gilt als idealer Nährboden für einen Short Squeeze.

Eigentümerstruktur als Kurstreiber

Ein entscheidender Faktor war die hohe Konzentration der Eigentümerstruktur. Zwei Hedgefonds kontrollierten zusammen mehr als 70% der Aktien, wodurch der Free Float zusätzlich eingeschränkt wurde.

Zusätzlichen Auftrieb erhielt die Aktie durch die Offenlegung einer großen Position von Pentwater Capital, was als positives Signal institutioneller Investoren gewertet wurde.

Short Squeeze erklärt die Rally der Avis Budget Aktie

Mit steigenden Kursen gerieten Leerverkäufer zunehmend unter Druck. Um Verluste zu begrenzen, mussten sie ihre Positionen schließen und Aktien zurückkaufen.

Dieser Mechanismus verstärkte die Nachfrage weiter und trieb den Kurs nach oben. Der Anstieg war somit primär technisch bedingt und nicht fundamental gerechtfertigt.