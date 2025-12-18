Das Wichtigste in Kürze Mercedes-Benz Aktie fundamental solide bewertet

Strategische Fantasie durch Flotten-Deal & regulatorische Signale

Charttechnik: Tageschart bullisch – 60 EUR als Schlüsselzone

Mercedes-Benz Aktie im Fokus – Attraktive Bewertung, solide Dividende & bullisches Chartbild Die Mercedes-Benz Aktie zeigt sich aktuell in einer Phase der Stabilisierung auf erhöhtem Niveau. Nach einem Ausbruch über die 60-EUR-Marke und anschließenden Gewinnmitnahmen hält sich das Papier weiterhin über wichtigen technischen Unterstützungen. Gleichzeitig sorgen strategische Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss im Flottenmanagement sowie regulatorische Entwicklungen in der EU für Aufmerksamkeit.

Für Anleger stellt sich die Frage: Bietet die aktuelle Lage eine Chance, Mercedes-Benz Aktien zu kaufen – oder überwiegen die Risiken? ► Mercedes Benz Group WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker: MBG.DE 🚀 Key Takeaways 📊 1. Mercedes-Benz Aktie fundamental solide bewertet Aus fundamentaler Sicht präsentiert sich die Mercedes-Benz Group stabil: Aktueller Kurs: 59,99 EUR

Marktkapitalisierung: 57,76 Mrd. EUR

KGV 2025e: 12,85

Dividendenrendite 2025e: 3,73 %

Bewertung: leicht unterbewertet Die solide Eigenkapitalquote von 35,71 % und die attraktive Dividendenrendite machen die Aktie insbesondere für Value- und Dividendenanleger interessant. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds bleibt Mercedes-Benz finanziell gut aufgestellt. 🤝 2. Strategische Fantasie durch Flotten-Deal & regulatorische Signale Für zusätzliche Fantasie sorgt ein möglicher Zusammenschluss der Flottenmanagement-Sparte Athlon mit Arval (BNP Paribas): Potenzielle Flotte: rund 2,3 Mio. Fahrzeuge

Erwartete Synergieeffekte: ca. 200 Mio. EUR jährlich

Stärkung der Marktposition in Europa Parallel dazu sorgt die EU-Debatte um Verbrenner nach 2035 für Entlastung. Zwar bleibt der Fokus langfristig auf Elektromobilität, doch streng regulierte Verbrenner könnten Autobauern mehr Planungssicherheit verschaffen. Das Wettbewerbsumfeld bleibt dennoch anspruchsvoll, insbesondere im Vergleich zu den USA und China. 📈 3. Charttechnik: Tageschart bullisch – 60 EUR als Schlüsselzone 🕰️ Tageschart Jahreshoch im März bei 61,13 EUR

Stabilisierung an der SMA20 (59,46 EUR)

Solange der Kurs über der SMA20 bleibt, ist weiteres Aufwärtspotenzial gegeben Mögliche Kursziele: 🎯 63,13 EUR

🎯 66,27 EUR

🎯 71,95 EUR (GAP) ⏱️ 4-Stunden-Chart Kurzfristig neutral

Wichtige Unterstützung: SMA50 bei 59,94 EUR

Bullische Aufhellung erst bei Etablierung über 62,30 EUR Ein Bruch der SMA50 würde das Chartbild eintrüben und Abgaben in Richtung SMA200 (56,19 EUR) begünstigen. Chartanalyse Tageschart: Mercedes Benz Group Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📌 Fazit: Mercedes-Benz Aktie – Aktien kaufen mit Fokus auf Stabilität? Die Mercedes-Benz Aktie vereint aktuell eine attraktive Bewertung, solide Dividendenrendite und ein überwiegend bullisches Tageschart-Setup. Strategische Optionen im Flottengeschäft sowie regulatorische Klarheit könnten mittelfristig zusätzliche Impulse liefern. 🟢 Chancen Leicht unterbewertete Aktie

Attraktive Dividendenrendite

Bullisches Tageschart-Szenario

Strategische Fantasie durch Flotten-Deal 🔴 Risiken Hohes Wettbewerbsniveau im Automobilsektor

Regulatorische Unsicherheiten in Europa

Kurzfristige Schwäche unterhalb der SMA50 Fazit:

