Meta Aktie im Höhenflug: Warum jetzt viele Anleger die Aktie kaufen wollen 🚀

🔍 Key Takeaways 💹 Beeindruckende Quartalszahlen überraschen Anleger

Meta übertrifft die Erwartungen deutlich: Der Gewinn pro Aktie liegt bei 7,14 USD (erwartet: 5,92 USD), der Umsatz erreicht 47,52 Mrd. USD (erwartet: 44,8 Mrd. USD). Auch die Werbeeinnahmen übersteigen mit 46,56 Mrd. USD klar die Prognosen.

🤖 KI-Investitionen auf Weltklasse-Niveau

Mit über 15 Mrd. USD Investitionen im Quartal – u.a. in Scale AI – stellt Meta seine Ambitionen klar: Das Unternehmen will mit Superintelligenz die Zukunft der KI prägen. Dabei wird mit Alexandr Wang auch ein führender KI-Kopf integriert.

📊 Starkes Wachstum trotz Verlusten bei Reality Labs

Zwar verbrennt die Abteilung für VR und AR (Reality Labs) weiterhin Milliarden, doch die Verluste sind geringer als erwartet. Der Fokus liegt klar auf strategischer Zukunftsinvestition. 📌 Einleitung Die Meta Aktie sorgt aktuell für Furore an der Börse. Nach überzeugenden Quartalszahlen schießt der Kurs des Facebook-Mutterkonzerns auf neue Allzeithochs – und bringt das Unternehmen nahe an die 2-Billionen-Dollar-Grenze. Mit massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI), einem starken Werbegeschäft und ambitionierten Zukunftsplänen ist Meta auf dem besten Weg, sich als Tech-Leader neu zu positionieren. Doch ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um diese Aktie zu kaufen? ► Meta Platforms | WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027 | Ticker: META 🧠 Meta Aktie profitiert von KI-Offensive und Umsatzstärke Der Facebook-Mutterkonzern Meta Platforms liefert starke Zahlen ab: Mit einem Umsatzplus von 22 % im Vergleich zum Vorjahr und einer operativen Marge, die über den Erwartungen liegt, zeigt das Unternehmen, dass es mehr kann als Social Media. Besonders hervorzuheben ist der Fokus auf Künstliche Intelligenz: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Übernahme des Scale AI CEOs als Chief AI Officer

Einrichtung des „Meta Superintelligence Labs“

