Micron Technologies Prognose 2025/2026 – Kursziel steigt | Börse Aktuell

Das Wichtigste in Kürze Morgan Stanley hebt Kursziel auf 325 USD an

DRAM- und DDR5-Preise explodieren

Trotz +180 % Aktienanstieg besteht weiteres Potenzial

Micron Technologies Prognose: Morgan Stanley hebt Kursziel auf Rekordniveau an Die Börse Aktuell meldet neue Höchstwerte für die Micron Technologies Prognose. Analysten von Morgan Stanley haben ihr Kursziel für die Aktie von Micron Technology (MU) deutlich von zuvor 220 USD auf nun rekordhohe 325 USD angehoben. Ausschlaggebend für diese Einschätzung ist der außergewöhnlich starke Preisanstieg bei DDR5-Speichern, deren Preise sich innerhalb eines Monats verdreifacht haben – ein Niveau, das zuletzt in den 1990er-Jahren erreicht wurde. ► Micron WKN: 869020 | ISIN: US5951121038 | Ticker: MU (NASDAQ) Diese extreme Marktbewegung eröffnet Micron die Chance, in den kommenden Quartalen neue Rekordergebnisse zu erzielen. DDR5- und DRAM-Preise: Weiterer Preisschub in Sicht Laut aktuellen Prognosen könnten die DRAM-Preise im ersten Halbjahr 2026 nochmals um 15–20 Prozent steigen. Einige Großtransaktionen liegen bereits heute 50 Prozent über den Benchmark-Preisen. Der zentrale Treiber dieser Dynamik ist die ungebremste Nachfrage aus dem künstliche-Intelligenz-Sektor, insbesondere durch Rechenzentren, die enorme Mengen an High-Performance-Speicher verbrauchen. Während viele Hersteller ihre Produktionskapazitäten auf High Bandwidth Memory (HBM) für AI-Anwendungen fokussieren, sinkt das Angebot an DDR5-Modulen für den klassischen PC- und Consumer-Markt spürbar. Micron im Vorteil: Hohe Gewinne zu Beginn des neuen Speicherzyklus Im Gegensatz zu früheren Speicherzyklen – etwa dem Engpass von 2018 – startet Micron diesmal mit bereits rekordhohen Gewinnmargen in die neue Nachfragephase. Diese einmalige Ausgangslage verschafft dem Unternehmen erhebliches Aufwärtspotenzial und macht die aktuelle Micron Technologies Prognose besonders attraktiv. Gleichzeitig treiben Wettbewerber wie Samsung und SK Hynix ihre Kapazitätserweiterungen voran. Dennoch bleibt die Nachfrage stärker als das weltweite Angebot, was die Preisentwicklung weiterhin unterstützt. Börse Aktuell: Trotz 180 % Kursplus weiter Potenzial Obwohl die Micron-Aktie im laufenden Jahr bereits um 180 Prozent gestiegen ist, sehen Marktbeobachter weiterhin erhebliches Potenzial. Der anhaltende Boom bei DRAM- und HBM-Speicherprodukten für KI-Anwendungen dürfte die positive Kursentwicklung unterstützen. Für Anleger, die sich über die Micron Technologies Prognose informieren oder die Entwicklung an der Börse Aktuell verfolgen, bleibt das Unternehmen damit eines der spannendsten AI-Investments der kommenden Jahre. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

