Moderna sichert sich Finanzierung für die Entwicklung eines Impfstoffs gegen Vogelgrippe; Aktien steigen um 4,5 % 💉

Die Aktien von Moderna (MRNA.US), das vor allem als wichtiger Akteur auf dem internationalen Impfstoffmarkt bekannt ist, legten heute um fast 4,5 % zu, nachdem das Unternehmen einen staatlichen Zuschuss erhalten hatte, um unter anderem die Entwicklung eines firmeneigenen Impfstoffs gegen die Vogelgrippe zu beschleunigen. Das Finanzierungspaket wird die Ausweitung klinischer Studien auf bis zu fĂŒnf weitere Subtypen der Vogelgrippe finanzieren und zusĂ€tzliche UnterstĂŒtzung fĂŒr die spĂ€te Entwicklungsphase und die Zulassung von prĂ€pandemischen mRNA-basierten Impfstoffen bieten. Die Bewilligung erfolgte vor dem Amtsantritt von Donald Trump. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die fundamentale Situation des Unternehmens sieht nicht sehr gut aus. Das Unternehmen erwirtschaftet keine Gewinne, was auf eine unregelmĂ€ĂŸige und geringe Umsatzstruktur zurĂŒckzufĂŒhren ist. Die Verschuldung wĂ€chst und damit auch das GesamtbeschĂ€ftigungsniveau. Der Ausgabendruck des Unternehmens bleibt sehr hoch. Die Aktien des Unternehmens haben im vergangenen Jahr fast 66 % verloren. Quelle: XTB Die Aktien des Unternehmens werden auf dem niedrigsten Stand seit 2020 gehandelt. Quelle: xStation5 von XTB  SO SEHEN GEWINNER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

