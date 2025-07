In dieser Ausgabe des AKTIEN Marathon analysieren wir die Münchener Rück Aktie und beleuchten, ob es sich aktuell lohnt, diese Aktie zu kaufen. Die Analyse basiert auf fundamentalen Daten und langfristigen Prognosen bis 2029. Ideal für Anleger, die auf stabile Dividenden und solide Fundamentalkennzahlen setzen. 🧾 Fundamentalanalyse im Aktien Vergleich: Münchener Rück ►Münchner Rück WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker: MUV2 ►Münchner Rück WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker: MUV2 Die Münchener Rück überzeugt seit Jahren durch konstantes Wachstum, hohe Ausschüttungen und ein widerstandsfähiges Geschäftsmodell – eine attraktive Option für Anleger, die langfristig Aktien kaufen möchten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 📈 Chartanalyse Wochenchart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Seit Mitte 2022 befindet sich die Aktie in einem strukturierten Aufwärtstrend. Die SMA20 (aktuell 572,73 EUR) diente mehrfach als verlässliche Unterstützung bei Rücksetzern. 📌 Prognose Wochenchart: bullisch

📈 Ziele nach oben: 645 / 655 EUR und 725 / 735 EUR 📉 Chartanalyse Tageschart Nach Rücksetzern im Frühjahr 2024 konnte die Münchener Rück Aktie ein neues Jahreshoch bei 615,80 EUR erreichen. Aktuell notiert sie über der SMA50 – ein positives Signal für Anleger, die überlegen, jetzt Aktien zu kaufen. 📌 Prognose Tageschart: bullisch

📈 Mögliche Ziele: Rücklauf an das Jahreshoch bei 615,80 EUR und darüber hinaus. 🏢 Unternehmensprofil: Münchener Rück Die Münchener Rück ist weltweit führend im Bereich Rückversicherung, Erstversicherung und risikobasierter Finanzlösungen. Der Konzern ist breit diversifiziert und in allen Versicherungssparten aktiv. 📊 Aktionärsstruktur: Mehrheitlich institutionelle Anleger, die insgesamt 13,6 % halten. Die Mehrheit der Aktien wird von institutionellen Anlegern gehalten, wobei diese jeweils kleine Anteile halten. Die Top 9 institutionellen Anleger halten 13,6 Prozent am Konzern. Der Umsatz entwickelte sich diskontinuierlich. Stieg dieser bis 2022 noch kontinuierlich an, wurden 2023 gegenüber 2022 knapp 9 Mrd. EUR umgesetzt. 2024 betrug der Umsatz 69,3 Mrd. EUR und lag damit 2,8 Mrd. EUR über dem Wert 2020. Die Zahl der Mitarbeitenden wurde 2021 moderat gesenkt. Ab 2022 steigt die Zahl der Beschäftigten wieder an. Gegenüber 2021 ist dies ein Anstieg von 13 Prozent. Der Umsatz je Mitarbeitenden hat sich kontinuierlich reduziert. Er liegt zwar deutlich über dem Schnitt aller DAX Konzern, dennoch ist eine Verschlechterung der Produktivität in den letzten fünf Jahren feststellbar. Das operative Ergebnis konnte gegenüber 2020 fast verdoppelt werden. Jahren mit einem Anstieg im Betrachtungszeitraum folgten Jahre, wo das Ergebnis abgenommen hat. Beim Ergebnis nach Steuern ist ein kontinuierlicher Anstieg zu erkennen. Diese Kennzahl hat sich gegenüber 2020 fast vervierfacht. Der Gewinn je Aktie konnte kontinuierlich gesteigert werden. Gegenüber 2020 wurde die Kennzahl um das Fünffache verbessert. Mit einem KGV von 11,39 ist die Aktie aktuell günstig bewertet. Seit 2021 bewegt sich das Papier praktisch auf einem Niveau. Das Eigenkapital ist m Jahr 2022 deutlich abgeschmolzen, konnte aber in den folgenden zwei Jahren wieder erhöht werden. Die Eigenkapitalquote konnte gegenüber 2020 moderat erhöht werden. Einschätzung Perspektive 2025 - 2029 Der Umsatz in den kommenden fünf Jahren soll sich weiter kontinuierlich erhöhen und um weitere 10 Mrd. EUR wachsen. Die Dividende soll auch weiterhin kontinuierlich gesteigert werden. Die Dividendenrendite mit 5,81 Prozent wäre 2029 auskömmlich. Bei KGV soll sich, gemäß Prognose, nicht viel tun. Diese Kennzahl wird als mehr oder weniger stabil prognostiziert. Gemäß unserer Einschätzung ist die Aktie, auf Basis der Fundamentaldaten, ein Wertpapier, dass durchaus als eine Depotbeimischung in Frage kommt. Der Anteilsschein ist aktuell mit einem KGV von 11,39 günstig bewertet. Anleger sollten aber bei Investitionsentscheidungen auch in Betracht ziehen, dass die Ergebnislage durch Großschadensereignisse negativ beeinflusst werden könnte. *Quellenangabe für die Kennzahlen: Finanzen.de, munichre.com, boerse.de, Afu Research, aktienfinder.net AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

