Aktie im Fokus: Münchener Rück Prognose 2025 Im 2. Quartal haben sich die Kosten für Naturkatastrophen im Schaden- und im Unfallgeschäft in überschaubaren Grenzen bewegt. Das Management ist optimistisch im laufenden Geschäftsjahr einen Gewinn in der Größenordnung von 6 Mrd. EUR auszuweisen. ►Münchner Rück WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker: MUV2 Fundamentaldaten im Überblick Aktueller Preis: 552,00 EUR

Marktkapitalisierung: 71,54 Mrd. EUR

Umsatz 2024: 69,30 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote (2024): 11,47 %

KGV 2025 (Prognose): 11,78

4-Wochen-Performance: +2,63 %

Bewertung: stark unterbewertet

Dividendenrendite 2025 (Prognose): 3,96 %

Branche: Versicherungen Diese Kennzahlen zeigen: Die Münchener Rück Aktie ist aus fundamentaler Sicht attraktiv bewertet und bietet Anlegern Chancen auf Kurssteigerungen und Dividendenrendite. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Parkettgeflüster – Starke Prognose dank niedriger Katastrophenschäden Im zweiten Quartal 2025 profitierte die Münchener Rück von ungewöhnlich niedrigen Kosten durch Naturkatastrophen. Während im Vorjahr noch rund 500 Mio. EUR anfielen, beliefen sich die Aufwendungen diesmal auf nur 20 Mio. EUR. Schaden-Kosten-Quote: 61,0 % (Vorjahr: 77,9 %)

Überschuss: +30 % auf 2,1 Mrd. EUR

Jahresprognose: Gewinnziel von 6 Mrd. EUR bestätigt Während die Lebensrückversicherung der Tochter Ergo leichte Rückgänge verzeichnete, sorgten die Kapitalanlagen mit 2,2 Mrd. EUR für deutliche Zuwächse. Die Münchener Rück Prognose bleibt somit klar positiv – der Konzern sieht sich weiterhin voll auf Kurs. Chartcheck – Münchener Rück Aktie im Fokus Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tageschart Die Aktie zeigt ein gemischtes Bild: Aufwärtspotenzial besteht bei einem Überwinden der Widerstände rund um die SMA20 und SMA50. Ein Schließen des Gaps bei 592,80 EUR könnte die Aufwärtsbewegung verstärken.

Risiken ergeben sich bei einem Bruch der SMA200 (545,73 EUR). In diesem Fall droht ein Rückfall in Richtung 475 EUR. Prognose Tageschart: neutral (seitwärts/aufwärts) Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 % Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 4h-Chart Kurzfristig ist das Chartbild angeschlagen. Die Aktie hat Mühe, über die SMA20 und SMA200 zu klettern. Erst ein Durchbruch über die SMA200 würde das Bild aufhellen.

Bis dahin überwiegt die Abwärtsgefahr. Prognose 4h-Chart: bärisch (seitwärts/abwärts) Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 40 %

