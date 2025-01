Nasdaq 100: Ab Mittag Richtung Süden 🔴tägliche Prognose vom 10.01.2025

Unsere Prognose & Tageseinsch√§tzung zum Nasdaq Nasdaq R√ľckblick: Der Nasdaq notierte¬†gestern Morgen bei 21.314 Punkten. Der Index schwankte bis zum Handelsschluss, bedingt durch einen US-Feiertag in einer engen Range seitw√§rts. Das Tagestief am Morgen wurde direkt zur√ľckgekauft, es ging bis zum Handelsschluss in einer engen Box seitw√§rts weiter. Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick f√ľr aktive Trader¬†ūüĒī Nasdaq Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:¬† Der Nasdaq notierte gestern Morgen unter der SMA20 (aktuell bei 21.285 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Nasdaq im Handelsverlauf erneut versucht hat, √ľber diese Linie zu kommen, aber gescheitert ist. Erst im Rahmen des Fr√ľhhandels gelang die Bewegung. Die Bullen m√ľssen heute im Handel versuchen den Nasdaq √ľber der SMA20 zu schieben und festzusetzen. Ideal w√§re es, wenn es nachfolgend mit Dynamik direkt weiter aufw√§rts an die SMA50 (aktuell bei 21.333 Punkten) bzw. an die SMA200 (aktuell bei 21.470 Punkten) gehen k√∂nnte. Im Chart ist erkennbar, dass insbesondere die SMA50 in den letzten Handelstagen f√ľr den Index h√§ufig ein Brett gewesen ist. Vorstellbar somit, dass die Bewegung bereits an dieser Linie auslaufen k√∂nnte. Bullisch aufhellen w√ľrde sich das Stundenchart aber erst dann wieder, wenn es dem Nasdaq gelingt, sich √ľber der SMA200 zu etablieren. Ob dies heute im Handel aber abgebildet werden kann, bleibt abzuwarten. Etabliert sich der Nasdaq aber auf der anderen Seite per Stundenschluss unter der SMA20, so besteht die Gefahr, dass sich weitere Schw√§che einstellen k√∂nnte. Denkbare Anlaufziele k√∂nnten die 21.000/20.975 Punkte sein. Einsch√§tzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: b√§risch ¬† Betrachtung im 4h Chart: Der Nasdaq ist im Zuge der letzten R√ľcksetzer unter die SMA200 (aktuell bei 21.440 Punkten) gefallen und hatte zun√§chst Probleme, sich wieder √ľber diese Durchschnittslinie zu schieben. Die Bewegung gelang erst Ende der letzten Handelswoche. Der Index konnte sich im Rahmen der Aufw√§rtsbewegung √ľber die SMA200 als auch √ľber die SMA20 (aktuell bei 21.441 Punkten) schieben und nachfolgend festsetzen. Zu Wochenbeginn erfolgte der problemlose Move √ľber die SMA50 (aktuell bei 21.440 Punkten), √ľber der sich der Nasdaq zun√§chst festgesetzt, diese Durchschnittslinie im weiteren Handelsverlauf aber wieder aufgegeben hat. Die Abw√§rtsbewegung ging an und unter die SMA200. Im Chart ist erkennbar, dass der Nasdaq mehrmals versucht hat, die SMA200 zu √ľberqueren, aber immer wieder gescheitert ist. Wesentlich ist aus Bullensicht, dass sich der Index wieder zeitnah √ľber die SMA200 schieben und aufw√§rtsschieben kann. Das Problem der Bullen ist, dass knapp √ľber der SMA200 aktuell die SMA50 als auch die SMA20 liegen. Um diese beiden Linien zu √ľberwinden, bedarf es in unseren Augen Dynamik und Momentum. Selbst wenn diese beiden Linien √ľberquert werden k√∂nnen, so gilt es nachfolgend direkt weiter aufw√§rtszulaufen, um das Chartbild wieder bullisch einzuf√§rben. Setzen sich die B√§ren durch, so w√ľrde das bedeuten, dass der Nasdaq sich unter die¬†SMA200. Stellt sich dieses Szenario ein, so k√∂nnte dies als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben weiter ausdehnen und das Anlaufziel erreichen k√∂nnten, dass in der Stundenbetrachtung gew√ľrdigt worden ist. Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: b√§risch Nasdaq - Ausblick f√ľr heute: Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 21.245 Punkten und damit 69 Punkte unter dem Niveau gestern Morgen. Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 21.245 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.261/63, bei 21.278/80, bei 21.293/95, bei 21.314/16, bei 21.337/39, bei 21.355/57, bei 21.370/72, bei 21.383/85, bei 21.404/06, bei 21.420/22, bei 21.441/43 und dann bei 21.458/60 Punkten anlaufen. √úber der 21.45860 Punkte-Marke k√∂nnte der Nasdaq unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.479/81, bei 21.497/99, bei 21.511/13, bei 21.524/26, bei 21.541/43, bei 21.558/60, bei 21.576/78, bei 21.591/93, bei 21.619/31, bei 21.649/51, bei 21.667/69 bzw. bei 21.680/82 Punkten erreichen. Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 21.245 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte der Index abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.238/36, bei 21.224/22, bei 21.205/03, bei 21.190/88 bzw. bei 21.177/75 Punkten gehen. Unter der 21.177/75 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.162/60, bei 21.148/46, bei 21.131/29, bei 21.113/11, bei 21.095/93, bei 21.080/78, bei 21.064/62, bei 21.047/45, bei 21.029/27 und dann bei 21.015/13 Punkten zu finden. ¬† Nasdaq Widerst√§nde 21.285

21.333

21.440/41/50/70

21.577

21.622

21.805/95

21.911/48

22.035/77

22.151 ¬† Nasdaq Unterst√ľtzungen 21.218

21.048

20.948

20.735/11   Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten: Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups   60 %

