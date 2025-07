Nasdaq 100: am späten Nachmittag stabilisiert und erholt 🔴 Tägliche Prognose vom 02.07.2025

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq notierte¬†gestern Morgen bei 22.841¬†Punkten. Der Index bewegte sich bis zum Mittag in einer sehr engen Box seitw√§rts. Am Nachmittag stellten sich R√ľcksetzer ein, die aber einen moderaten Charakter hatten und bis zur Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag wieder ausgeglichen werden. Mit Aufnahme des offiziellen Handels ging es dynamisch abw√§rts. Der Nasdaq konnte sich am sp√§ten Nachmittag stabilisieren und nachfolgend bis zum Abend wieder erholen und √ľber die 22.700 Punkte schieben.¬†

Im Rahmen des Fr√ľhhandels hat sich der Nasdaq wieder in den Dunstkreis des Allzeithochs schieben k√∂nnen.

Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick f√ľr aktive Trader¬†ūüĒī Nasdaq Prognose & Ausblick

‚Ėļ Nasdaq | WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100 / US100cash

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im Stundenchart: 

Der Nasdaq notierte¬†gestern Morgen¬†unter der SMA20 (aktuell bei 22.737 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Index bis zum Mittag an die SMA50 (aktuell bei 22.812 Punkten) gelaufen ist, sich hier stabilisieren, aber nicht erholen konnte. Zudem hat die SMA20 von oben gedr√ľckt. Es ging im weiteren Handelsverlauf dynamisch unter die SMA50; erst am Abend konnte sich der Nasdaq stabilisieren und erholen. Die Erholung hatte aber einen moderaten Charakter.

Mit der Bewegung unter die SMA50/ SMA20 hat sich das Stundenchart eingetr√ľbt und ist nur noch als neutral zu interpretieren. Sollten sich im Handel heute Erholungen einstellen, so k√∂nnten diese zun√§chst an die SMA20 bzw. nachfolgend an die SMA50¬†gehen. Beide Durchschnittslinien waren in den letzten Handelstagen und -wochen belastbare Unterst√ľtzungen gewesen. Somit k√∂nnte es f√ľr den Nasdaq schwer werden wieder √ľber diese Linien zu laufen. Denkbar ist, dass eine Aufw√§rtsbewegung im Bereich dieser beiden Linien beendet sein k√∂nnte. Sollte es der Index bis an die SMA50 schaffen, so gilt es die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linien engmaschig zu beobachten.

Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter diesen beiden Durchschnittslinien notiert, solange k√∂nnte sich die Schw√§che √ľbergeordnet bis an die SMA200 (aktuell bei 22.743 Punkten) ausdehnen.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq ist in den letzten Handelswochen √ľbergeordnet im Bereich der SMA20 (aktuell bei 22.792 Punkten)¬†/ SMA50 (aktuell bei 22.471 Punkten) seitw√§rts gelaufen. Es ging mal √ľber diese beiden Linien, mal rutschte der Index unter diese Durchschnittslinien. Auf jeden Fall hatten die Linien ihre Anziehungskraft. Der Nasdaq konnte sich auf der einen Seite nicht verbindlich von den Linien nach Norden schieben, auf der anderen Seite hat er im Zuge von R√ľcksetzern nie den Kontakt zu diesen Linien verloren. Im weiteren Handelsverlauf gelang dann der Ausbruch nach Norden. Der Index konnte sich dynamisch von diesen beiden Linien nach Norden l√∂sen. In den letzten Handelstagen nahm die Dynamik ab, moderate Gewinnmitnahmen dominierten das Kursgeschehen. Im Handel gestern ist der Index wieder an und unter die SMA20 gelaufen.

Die Bullen m√ľssen unbedingt versuchen, den Nasdaq zur√ľck √ľber der SMA20 zu schieben. Gelingt dies und kann sich der Index vor allem rasch nach Norden l√∂sen, so k√∂nnte es wieder an das Allzeithoch gehen. Dar√ľber k√∂nnten die 23.065/75 Punkte, die 23.205/20 Punkte bzw. die 23.390/410 Punkte erreicht werden.

Scheitern die Bullen aber¬†und gibt der Nasdaq die SMA20 verbindlich auf, so w√ľrde sich das Chartbild eintr√ľben. Dies w√§re insbesondere dann der Fall, wenn der Index den Kontakt zu dieser Linie verliert. Stellt sich dieses Szenario ein, so w√ľrde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich die Schw√§che weiter in Richtung der SMA50 fortsetzen k√∂nnte.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: bullisch / neutral

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 22.678 Punkten und damit 163 Punkte unter dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 22.678¬†Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 22.693/95, bei 22.719/21, bei 22.735/37, bei 22.759/61, bei 22.776/78, bei 22.796/98, bei 22.813/15, bei 22.831/33, bei 22.857/59, bei 22.876/78, bei 22.895/97 und dann bei 22.913/15 Punkten anlaufen. √úber der 22.913/15 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele¬†bei 22.930/32, bei 22.948/50 bei 22.967/69, bei 22.985/87, bei 23.005/07, bei 23.017/19, bei 23.037/39, bei 23.056/58, bei 23.074/76, bei 23.090/92, bei 23.111/13, bei 23.127/29 bzw. bei 23.142/44 Punkten zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 22.678¬†Punkte-Marke halten, so k√∂nnte abw√§rts unsere n√§chsten Anlaufziele bei 22.655/53, bei 22.639/37, bei 22.624/22, bei 22.607/05,¬†bei 22.587/85, bei 22.570/68, bei 22.553/51, bei 22.538/36 und dann bei 22.515/13 Punkten gehen. Unter der¬†22.515/13 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 22.495/93, bei¬†22.479/77, bei 22.491/59, bei 22.442/40,¬†bei 22.419/17, bei 22.397/95, bei 22.379/77, bei 22.361/59, bei 22.340/38 bzw. bei 22.319/17 Punkten erreichbar.

Nasdaq Widerstände

22.737/43/92

22.812

23.012

23.198

23.317

Nasdaq Unterst√ľtzungen

22.611

22.471/16

22.395

22.228

22.106

22.065

21.792

21.696

21.297

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups  60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 40 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

22.833 Punkte / 22.987 Punkte bis 22.622 Punkte / 22.513 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

 

