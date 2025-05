Nasdaq 100: Am Abend über die 21.500 Punkte-Marke geschoben🔴 Tägliche Prognose vom 20.05.2025

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 21.247 Punkten. Der Index gab am Vormittag zun√§chst etwas nach, konnte sich aber im Bereich des 23,6 % Retracements stabilisieren und nachfolgend zun√§chst moderat erholen. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag startete der Nasdaq durch. Es ging dynamisch weiter aufw√§rts. Der Index konnte sich am Abend √ľber die 21.500 Punkte-Marke schieben und nachfolgend auch festsetzen.

Im Rahmen des Fr√ľhhandels ging es mit einem GAP down wieder deutlich unter die 21.300 Punkte.

Nasdaq Prognose & Ausblick

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im Stundenchart: 

Im Stundenchart ist gut erkennbar, dass der Index gestern Morgen unter der SMA20 (aktuell bei 21.424 Punkten) notierte. Es ging im Handelsverlauf zun√§chst weiter abw√§rts. Aus dem Chart kann sehr gut herausgelesen werden, dass eine Stabilisierung im Bereich des 23,6 % Retracement gelungen ist. Von hier aus konnten die Bullen den Index wieder √ľber die SMA20 als auch √ľber die SMA50 (aktuell bei 21.384 Punkten) schieben und √ľber der SMA50 festsetzen.

Damit hat sich das Stundenchart wieder aufgehellt. Solange der Index per Stundenschluss √ľber der¬†SMA50 notiert, solange k√∂nnte sich die Aufw√§rtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 21.700/25 Punkte und √ľbergeordnet die 21.955/75 Punkte sein.¬†

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten diese sich zun√§chst im Bereich der¬†SMA50 stabilisieren und erholen. H√§lt dieser Support per Stundenschluss nicht, so k√∂nnte darunter die SMA20 noch einen weiteren Support bieten. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so sollten sich die Notierungen sp√§testens im Bereich dieser Linie erholen, um den bullischen Gesamteindruck im Chart nicht in Frage zu stellen.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bullisch  

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq konnte sich von der¬†SMA50 (aktuell bei 20.998 Punkten) in den letzten Handelstagen wieder an und √ľber die¬†SMA200 (aktuell bei 19.462 Punkten) schieben. Es ging im Rahmen eines R√ľcksetzers noch einmal an die SMA200, die aber als Support sehr gut gehalten hat. Dieser R√ľcksetzer wurde direkt nachfolgend wieder zur√ľckgekauft. Der Nasdaq konnte √ľber die SMA20 (aktuell bei 21.384 Punkten), laufen und sich zun√§chst dar√ľber festsetzen k√∂nnen. Im weiteren Handelsverlauf wurde diese Durchschnittslinie aber wieder aufgegeben, der Nasdaq hat sich aber schwergetan, diese Linie wieder zu √ľberwinden, konnte letztlich √ľber der SMA20 etablieren. Zu Wochenbeginn ging es im Rahmen von Schw√§che erneut unter die SMA20, die aber direkt wieder zur√ľckerobert werden konnte.

Es gilt jetzt, dass sich der Index m√∂glichst z√ľgig weiter aufw√§rtsschieben und sich verbindlich √ľber der¬†SMA20 festsetzen kann. Sollten sich diese Kursmuster einstellen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die Anlaufziele gehen, die in der Stundenbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.¬†

R√ľcksetzer k√∂nnten sich zun√§chst an der SMA20 stabilisieren. Diese Linie war in den letzten Handelswochen immer ein relevanter Support gewesen. Wird diese Linie aufgegeben, so k√∂nnte das 23,6 % Retracement darunter noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: bullisch¬†

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 21.417 Punkten und damit 170 Punkte √ľber dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 21.417 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.435/37, bei 21.451/53, bei 21.473/75, bei 21.494/96, bei 21.515/17, bei 21.534/36, bei 21.558/60, bei 21.575/77, bei 21.595/97, bei 21.611/13, bei 21.628/30, bei 21.645/47, bei 21.661/63 und dann bei 21.675/77 Punkten erreichen. √úber der 21.675/77 Punkte-Marke k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.682/84, bei 21.705/07, bei 21.722/24, bei 21.738/40, bei 21.756/58, bei 21.772/74, bei 21.789/91, bei 21.809/11, bei 21.827/29, bei 21.845/47 bzw. bei 21.863/65 Punkten gehen.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 21.417 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte abw√§rts unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.411/09, bei 21.396/94, bei 21.375/73, bei 21.356/54 und dann bei 21.337/35 Punkten gehen. Unter der 21.337/35 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.320/18, bei 31.301/299, bei 21.280/78, bei 21.265/63, bei 21.249/47, bei 21.230/28, bei 21.205/03, bei 21.188/86, bei 21.178/76, bei 21.156/54, bei 21.138/36, bei 21.11/16, bei 21.096/94, bei 21.078/76 bzw. bei 21.057/55 Punkten erreichbar.

Nasdaq Widerstände

21.424

21.511/35

21.635/98

21.811

22.245

Nasdaq Unterst√ľtzungen

21.402

21.384

21.112

20.998/14

20.643

20.469

20.313

20.143

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups  60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 4 0%

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

21.560 Punkte / 21.677 Punkte bis 21.335 Punkte / 21.247 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Quelle: xStation5 von XTB

 

