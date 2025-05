NATGAS steigt um über 5 % und kehrt damit den gestrigen Rückgang um 📈

Die Henry Hub-Erdgas-Futures (NATGAS) steigen heute um über 5 % und kehren damit den gestrigen Ausverkauf um. Es ist schwierig, einen einzigen Treiber für den Anstieg zu benennen, aber mehrere Faktoren könnten dazu beitragen. Dazu gehört die Aufwärtsdynamik der europäischen Gaspreise, die durch den anhaltenden Konflikt in der Ukraine – insbesondere nach dem jüngsten Gespräch zwischen Trump und Putin – unterstützt wird, das eindeutig nicht auf eine Rückkehr der russischen Gaslieferungen nach Europa hindeutet. Darüber hinaus erhöht die begrenzte Versorgung aus Norwegen, dem wichtigsten Gasexporteur der Region, den Druck. Aufgrund von Wartungsarbeiten sind die norwegischen Gaslieferungen heute rückläufig und werden morgen mit ziemlicher Sicherheit weiter sinken, was die derzeitige optimistische Stimmung stützt. Auf der anderen Seite bieten die US-Wetterprognosen keinen wesentlichen Impuls, und die jüngsten Aktualisierungen der Wetterkarten durch die NOAA sprechen sogar für niedrigere Gaspreise – ein Szenario, das der Markt gestern bereits eingepreist hatte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen NATGAS im Stundenchart Ein Blick auf das kurzfristige Gas-Chart zeigt, dass der Weg des geringsten Widerstands nach unten führt und die Preise derzeit das Niveau bei 3,26 $ testen. Ein Durchbruch über 3,27 $ könnte einen Versuch signalisieren, wieder in Richtung 3,40 $ zurückzukehren, und möglicherweise eine Trendwende einläuten. Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.