Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq Rückblick:

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 21.760 Punkten. Der Index lief bis zum Nachmittag in einer engen Box seitwärts. Es ging mit Aufnahme des offiziellen Handels zunächst nach Norden, wobei es der Nasdaq es nicht geschafft hat sich bis an die 22.000 Punkte-Marke zu schieben. Nach einer längeren Konsolidierung über der 21.900 Punkte-Marke ging es im späteren Handel dynamisch und mit Momentum abwärts. Eine Stabilisierung gelang kurz vor Handelsende im Bereich der 21.550 Punkte.

Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader 🔴 Nasdaq Prognose & Ausblick

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen über der SMA200 (aktuell bei 21.659 Punkten). Der Index konnte sich im Handelsverlauf bis zum Nachmittag weiter aufwärtsschieben, erreichte die 22.000 Punkte-Marke aber nicht ganz. In den letzten Handelsstunden ging es dynamisch abwärts, wobei keine der drei Durchschnittslinien einen nennenswerten Support geboten hat. Zum Handelsschluss notiert der Index wieder unter der SMA50 (aktuell bei 21.591 Punkten) / SMA200. Im Rahmen des Frühhandels setzte sich die Schwäche weiter fort. Der Nasdaq setzte bis in den Bereich der 21.000 Punkte zurück.

Damit hat sich das Stundenchart nachhaltig bärisch eingetrübt. Der Nasdaq muss es per Stundenschluss zunächst schaffen, sich zu stabilisieren und nachfolgend zu erholen. Je dynamischer diese Erholung ausfällt, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Index wieder in den Bereich der SMA20 (aktuell bei 21.469 Punkten) laufen kann. Wird diese Durchschnittslinie erreicht, so ist denkbar, dass die Erholungsbewegung hier auslaufen könnte. Wird diese Linie aber mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es weiter aufwärts an die SMA50 bzw. die SMA200 gehen.

Solange der Nasdaq aber per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, solange wären die Bären im Vorteil. Sie haben die Chance den Index zunächst unter die 21.000 Punkte-Marke zu drücken. Stellt sich dieses Szenario ein und etabliert sich der Nasdaq per Stundenschluss unter dieser Linie, so könnte es weiter abwärts in Richtung der 20.770/50 Punkte gehen.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bearish

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq konnte sich, nach Schwierigkeiten, über die SMA50 (aktuell bei 21.643 Punkten) schieben und sich zunächst über dieser Durchschnittslinie festsetzen. Es ging bis zum Freitag der letzten Handelswoche zunächst weiter aufwärts. In den letzten Handelsstunden am Freitag machte sich deutliche Schwäche bemerkbar. Es ging im Zuge dessen unter die SMA50 und die SMA20 (aktuell bei 21.567 Punkten) zurück an die SMA200 (aktuell bei 21.556 Punkten), an der sich der Index zum Wochenschluss stabilisieren konnte. Im Rahmen des Frühhandels wurde die SMA200 als Support aufgegeben.

Damit hat sich auch das übergeordnete Chartbild eingetrübt. Die Bullen müssen versuchen den Index zu drehen und wieder aufwärts an die SMA200 zu schieben. Wird diese Linie erreicht, so gilt es die Kursmuster engmaschig zu beobachten. Da die SMA20 als auch die SMA50 knapp über dieser Linie liegen könnten den Bullen, sollten sie diese Linie erreichen, hier die Kraft ausgehen.

Solange der Index unter der SMA200 notiert, solange könnte sich die Schwäche jederzeit ausdehnen und das Anlaufziel erreichen, das in der Stundenbetrachtung gewürdigt worden ist.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild, Prognose: bearish

Nasdaq - Ausblick für heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 21.066 Punkten und damit 694 Punkte unter dem Niveau Freitagmorgen.

Long Setup: der Index könnte zunächst versuchen sich über der 21.066 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte der Nasdaq zunächst unsere nächsten Anlaufziele bei 21.095/99, bei 21.118/20, bei 21.135/37, bei 21.151/53, bei 21.169/71, bei 21.187/89, bei 21.211/13, bei 21.229/31, bei 21.249/51 und dann bei 21.265/67 Punkten zu erreichen. Über der 21.265/67 Punkte-Marke könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 21.281/83, bei 21.295/97, bei 21.311/13, bei 21.330/32, bei 21.345/47, bei 21.360/62, bei 21.375/77 bzw. bei 21.391/93 Punkten gehen.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht über der 21.066 Punkte-Marke halten, so könnte der Index abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 21.061/59, bei 21.040/38, bei 21.028/26, bei 21.015/13, bei 21.003/01, bei 20.988/86, bei 21.973/71, bei 21.958/56, bei 21.939/37, bei 21.923/21, bei 21.911/09 bzw. bei 21.889/87 Punkten gehen. Unter der 21.889/87 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 21.870/68, bei 21.853/51, bei 21.835/33, bei 21.819/17, bei 21.799/97, bei 21.783/81, bei 21.768/66 und dann bei 21.747/45 Punkten zu finden.

Nasdaq Widerstände

21.211

21.454/62/69

21.535/56/67/91

21.643/59

21.775

21.880

21.995

22.152

Nasdaq Unterstützungen

21.023

20.764

20.693

20.382

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 45 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

21.231 Punkte / 21.377 Punkte bis 20.956 Punkte / 20.766 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Quelle: xStation5 von XTB

HANDELN beim TESTSIEGER: