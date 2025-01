Nasdaq 100: Dynamisch abwärts unter die 21.900 Punkte-Marke 🔴tägliche Prognose vom 29.01.2025

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 21.290 Punkten. Der Index konnte sich am Morgen moderat erholen, gab die Gewinne nachfolgend wieder ab. Mit Aufnahme des offiziellen Handels ging es zun√§chst abw√§rts und es wurde das Tagestief formatiert. Dieser R√ľcksetzer wurde direkt zur√ľckgekauft, es ging im Zuge der Erholungsbewegung in den Bereich der 21.390/450 Punkte. Die Marke von 21.450 Punkten konnte der Nasdaq erst am Abend √ľberwinden. Es ging direkt weiter aufw√§rts an und √ľber die 21.600 Punkte-Marke.

Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick f√ľr aktive Trader¬†ūüĒī Nasdaq Prognose & Ausblick

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart: 

Der Nasdaq notierte gestern Morgen √ľber der SMA20 (aktuell bei 21.516 Punkten). Bis zum Nachmittag konnte sich der Index √ľber dieser Durchschnittslinie halten. Der R√ľcksetzer am Nachmittag ging unter diese Linie, die Bullen haben den Index aber direkt stabilisieren und wieder √ľber die SMA20 schieben k√∂nnen. Am Abend gelang auch der Move √ľber die SMA50 (aktuell bei 21.362 Punkten). Im Zuge dessen wurde die SMA200 (aktuell bei 21.630 Punkten) angelaufen, aber nicht √ľberwunden.

Mit dieser Bewegung hat sich das Chartbild etwas aufgehellt. Solange der Nasdaq es schafft, sich √ľber der SMA20 zu halten, solange besteht die M√∂glichkeit, dass die SMA200 angelaufen werden k√∂nnte. Wird diese Linie erreicht, so gilt es die Kursmuster im Dunstkreis derer engmaschig zu beobachten. Vorstellbar ist, dass diese Linie nicht direkt in der ersten Bewegung √ľberwunden werden kann, sondern dass der Nasdaq mehrere Anl√§ufe ben√∂tigt. Den ersten Anlauf war gestern Abend im Handel zu beobachten. Wird die SMA200 aber mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so k√∂nnte es auch direkt an und √ľber diese Linie gehen. Heute Morgen wurde die SMA200 angelaufen und √ľberwunden, zwingend ist aber, dass sich der Nasdaq per Stundenschluss auch dar√ľber festsetzen kann. Bullisch aufhellen w√ľrde sich das Stundenchart dann, wenn es der Nasdaq es schafft, sich direkt von der SMA200 zu l√∂sen. K√∂nnen diese Kursmuster abgebildet werden, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die 21.850/80 Punkte-Marke und √ľbergeordnet an die 22.000 Punkte gehen.

Gelingt der Move aber nicht, so k√∂nnten R√ľcksetzer sich an der¬†SMA20 bzw. der¬†SMA50 stabilisieren und erholen. Halten beide Linien nicht als Unterst√ľtzung und rutscht der Nasdaq per Stundenschluss wieder unter diese Durchschnittslinie, so w√ľrde sich das Stundenchart wieder b√§risch eintr√ľben.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: neutral / bullisch

 

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq konnte zun√§chst √ľber die SMA20 (aktuell bei 21.656 Punkten) bzw. die SMA200 (aktuell bei 21.563 Punkten) schieben. Nach dem √úberqueren dieser beiden Linien hat es etwas gedauert, bis sich Kaufdruck eingestellt hat. Letztendlich hat das Kaufinteresse, dass sich in den letzten Handelstagen eingestellt hat, den Nasdaq wieder zur√ľck an die 22.000 Punkte gebracht. Zum Wochenschluss der letzten Handelswoche hin hat der Index dynamisch unter die SMA20 zur√ľckgesetzt und ist auch unter dieser Durchschnittslinie aus dem Wochenhandel gegangen. Zu Wochenbeginn wurden auch die SMA50 (aktuell bei 21.533 Punkten)¬†als auch die SMA200 aufgegeben. Im Handel gestern konnte die SMA200 im Zuge einer dynamischen Aufw√§rtsbewegung wieder angelaufen werden.

K√∂nnen die Bullen den Index √ľber die SMA200 halten, so gilt es auch dar√ľber die SMA50 zu √ľberwinden. Da diese beiden Linien vergleichsweise eng zusammenliegen, bedarf es in unseren Augen, diese Linien mit Dynamik und mit Momentum anzulaufen. Gelingt es diese Bewegung abzubilden und direkt √ľber die SMA50 zu laufen, so w√§re es wichtig, dass der Kaufdruck erhalten bleibt und daf√ľr sorgt, dass der Nasdaq direkt weiter aufw√§rts an die Anlaufziele l√§uft, die in der Stundenbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

R√ľcksetzer k√∂nnten sich zun√§chst bis an die SMA200 bzw. bis an die SMA20 einstellen. Beide Linien liegen aktuell eng zusammen. Werden diese aber wieder aufgegeben, so ist denkbar, dass der Nasdaq zun√§chst noch einmal weiter zur√ľcksetzen, um erneuten Schwung zu nehmen. Anlaufziele auf der Unterseite k√∂nnten die 21.410/390 Punkte und nachfolgend die 21.150/110 Punkte sein.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: neutral / bullisch

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 21.662 Punkten und damit 372 Punkte √ľber dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 21.662 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.677/79, bei 21.695/97, bei 21.712/14, bei 21.729/31 bzw. bei 21.745/47 Punkten anlaufen. √úber der 21.745/47 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.761/63, bei 21.78/80, bei 21.798/800, bei 21.815/17, bei 21.832/34, bei 21.848/50, bei 21.865/67, bei 21.881/83, bei 21.896/98 und dann bei 21.913/15 Punkten erreichbar.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 21.662 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte der Index abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.643/41, bei 21.624/22, bei 21.608/06, bei 21.593/91, bei 21.571/69, bei 21.556/54, bei 21.540/38, bei 21.521/19, bei 21.505/03, bei 21.490/88, bei 21.472/70, bei 21.453/51, bei 21.437/35 und dann bei 21.419/17 Punkten gehen. Unter der 21.419/17 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.403/01, bei 21.384/82, bei 21.368/66, bei 21.349/47, bei 21.331/29, bei 21.314/12, bei 21.294/92, bei 21.281/79, bei 21.265/63,¬†bei 21.246/44, bei 21.229/27, bei 21.214/12, bei 21.198/96 bzw. bei 21.179/77 Punkten zu finden.

 

Nasdaq Widerstände

21.698

21.757

21.880

21.995

 

Nasdaq Unterst√ľtzungen

21.656

21.563/33/16

21.472/14

21.362

21.288

20.160

20.903

 

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups   65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups  35 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

21.731 Punkte / 21.883 Punkte bis 21.503 Punkte / 21.382 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

 

 

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

HANDELN beim TESTSIEGER: