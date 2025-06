Nasdaq 100: Gewinne am Abend wieder vollständig abverkauft 🔴 Tägliche Prognose vom 18.06.2025

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 21.856 Punkten. Der Index lief bis zum Nachmittag in einer engen Box seitw√§rts. Mit Aufnahme des Handels am Nachmittag stellte sich zun√§chst etwas Interesse ein, die Gewinne waren aber √ľberschaubar und wurden am Abend auch wieder vollst√§ndig abverkauft. Der Nasdaq setzte im Zuge dessen wieder in den Bereich der 21.800 Punkte zur√ľck.

 

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im Stundenchart: 

Der Nasdaq notierte gestern Morgen √ľber der SMA200 (aktuell bei 21.798 Punkten). Im Stundenchart ist gut zu erkennen, dass diese Linie den Nasdaq den ganzen Handelstag lang gest√ľtzt hat. Auch der R√ľcksetzer am Abend wurde von dieser Linie supportet. Im Rahmen des Fr√ľhhandels wurde diese Durchschnittslinie aber aufgegeben.¬†

Damit hat sich das Chartbild eingetr√ľbt. Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der¬†SMA20 (aktuell bei 21.773 Punkten) notiert, solange k√∂nnte es weiter abw√§rts in Richtung des Wochentiefs der Vorwoche gehen. Darunter k√∂nnten √ľbergeordnet die¬†21.500/480 Punkte, bzw. die 21.300 Punkte angelaufen werden.

Erholungen k√∂nnten zun√§chst bis in den Bereich der SMA20 gehen. Der Nasdaq hat aktuell das Problem, dass er auch die SMA200 und die¬†SMA50 (aktuell bei 21.813 Punkten) nehmen muss, um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben. Alle drei Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen, der Index braucht f√ľr das √úberwinden Dynamik und Momentum. Sollte diese Bewegung abgebildet werden und ist der Nasdaq nachfolgend auch in der Lage sich rasch aufw√§rts zu schieben, so¬†k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere Anlaufziele bei 22.050/75 Punkte und dann bei 22.230/55 Punkte gehen.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bärisch

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq konnte sich zun√§chst im Bereich der SMA20 (aktuell bei 21.772 Punkten) weiter aufw√§rtsschieben. R√ľcksetzer haben sich immer wieder an dieser Linie stabilisieren k√∂nnen. Es ist dem Index aber in den letzten Handelstagen und -wochen nicht gelungen, sich auch √ľberzeugend von der SMA20 nach Norden zu l√∂sen. Die SMA20 hatte ihre Anziehungskraft. Hat dieser Support einmal nicht gehalten, so hat darunter die¬†SMA50 (aktuell bei 21.809 Punkten) eine weitere Unterst√ľtzung geboten. Zum Wochenschluss hin ging es unter diese beiden Durchschnittslinien. Im Chart ist erkennbar, dass der Index am Freitag der letzten Handelswoche zwar an diese beiden Linien zur√ľckgelaufen ist, hier aber abgewiesen wurde. Erst zu Wochenbeginn konnten dieser beiden Durchschnittslinien √ľberwunden werden. Diese Kursmuster lassen sich aus dem Chart gut herauslesen.

Das 4h Chart w√ľrde sich dann aufhellen, wenn es die Bullen schaffen, den Nasdaq √ľber die¬†SMA50 und dann z√ľgig weiter nach Norden schieben k√∂nnten. Hat der Index die Kraft, diese Kursmuster abzubilden, so k√∂nnten die √ľbergeordneten Anlaufziele erreicht werden, die in der Stundenbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

Der Nasdaq hat im Rahmen des Fr√ľhhandels unter die SMA20 zur√ľckgesetzt, hat sich bisher aber im Dunstkreis dieser Linien festsetzen k√∂nnen. Wesentlich wird sein, dass der Index den Kontakt zu beiden Linien h√§lt. Geht dieser verloren, so k√∂nnten sich die Abgaben, auch in dynamischer Form, in Richtung der SMA200 (aktuell bei 21.230 Punkten) ausweiten.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: bullisch / neutral

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 21.762 Punkten und damit 94 Punkte unter dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 21.762 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.779/81, bei 21.801/03, bei 21.822/24, bei 21.841/43, bei 21.860/62, bei 21.878/80, bei 21.899/901, bei 21.918/20 und dann bei 21.935/37 Punkten erreichen. √úber der 21.935/37 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.952/54, bei 21.969/71, bei 21.985/87, bei 22.005/07, bei 22.021/23, bei 22.038/40, bei 22.057/59, bei 22.075/77, bei 22.093/95, bei 22.112/14, bei 22.135/37 bzw. bei 22.154/56 Punkten zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 21.762¬†Punkte-Marke halten, so k√∂nnte abw√§rts unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.744/42, bei¬†21.721/19, bei 21.699/97, bei¬†21.674/72, bei 21.653/51, bei 21.639/37, bei 21.620/18, bei 21.604/02 und dann bei 21.586/84 Punkten gehen. Unter der 21.586/84 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele¬†bei 21.572/70, bei 21.553/51, bei 21.536/34, bei¬†21.519/17, bei 21.499/97, bei 21.480/78, bei 21.458/56, bei 21.444/42, bei 21.425/23, bei 21.409/07, bei 21.388/86,¬†bei 21.370/68, bei 21.352/50 bzw. bei 21.338/36 Punkten anlaufen.

Nasdaq Widerstände

21.772/73/98

21.809/13

21.977

22.027

22.248

Nasdaq Unterst√ľtzungen

21.606

21.555/11

21.385

21.230

21.174

20.928

20.700

20.541

20.364

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups  60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 40 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

21.880 Punkte / 22.005 Punkte bis 21.586 Punkte / 21.497 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Quelle: xStation5 von XTB

 

