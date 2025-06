Am Mittwochabend liegt der Hauptfokus der Marktteilnehmer ganz auf der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank FED. Während diese den Leitzins unangetastet lassen wird, wird ein besonders Hauptaugenmerk auf dem „Dot Plot“ liegen. Wie sich Verschiebungen hier auf den Nasdaq 100, USDJPY und Gold auswirken könnten, wollen wir im Folgenden anhand möglicher Szenarien in Form eines Tableaus skizzieren. Aktuelle Nachrichten zum Index, Rohstoff und Forex Trading 🔴 Nasdaq 100, Gold und USDJPY Handelsideen 🔴 Nasdaq 100, Gold und USDJPY Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Nasdaq 100 | WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100cash ► Gold | WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD ► USDJPY | WKN: 965991 | ISIN: XC0009659910 | Ticker: USDJPY Kurz zum Ablauf: um 20 Uhr deutscher Zeit wird der Leitzins veröffentlicht, ebenso der sogenannte „Dot Plot“ im Rahmen der „Economic Projections“, um 20:30 Uhr deutscher Zeit folgt dann die Pressekonferenz mit FED Chairman Jay Powell. Quelle: xStation5 von XTB Laut Terminmarkt in Form des „FED Watch Tool“ erwartet dieser mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit, dass die FED den Leitzins unverändert bei derzeit 425 – 450 Basispunkten belässt. Blickt man zum Ende des Jahres 2025, so sieht der Terminmarkt im Dezember den Leitzins bei 375 – 400 Basispunkten, sprich: bis Jahresende erwartet man seitens der Marktteilnehmer zwei 25 Basispunkt-Zinssenkungen. Das entspricht auch den „Economic Projections“ bzw. dem „Dot Plot“ im März (HIER, siehe Seite 4). Die dort aufgeführten Punkte sammeln sich in der Mehrheit im Bereich um 3.75 – 4%, ausgehend wovon sich schon ein erstes, grobes Szenario ableiten lässt: jede Abweichung in der Rhetorik, die eine Bestätigung des Dot Plots vor drei Monaten oder für ein Wandern der Punkte nach unten, begründet mit den letzten Wirtschaftsindikationen aus den USA, die Zinssenkungen begünstigen, aber auch Entspannungen im Handelskonflikt der USA besonders mit China, dürften für Bewegungen an den Märkten führen. Quelle: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20250319.pdf

Im Folgenden wollen wir auf drei Märkte blicken: den Nasdaq 100 (Ticker: US100cash), Gold (Ticker: Gold) und USDJPY (Ticker: USDJPY) und ausgehend von den zwei wahrscheinlichsten Szenarien mögliche Szenarien skizzieren. Szenario 1 (blau): Leitzins unverändert, Dot Plot verweilt in der Mehrzahl der Punkte bei 375 – 400 Basispunkten („Re-Formulierung Status Quo“) Nasdaq 100: m.E. bearish, Fokus auf 21.500; Bruch und Halten unterhalb macht in der zweiten Wochenhälfte deutlichen Push unter 21.000 realistisch. Stark wäre hingegen kurzer Push unter 21.500, aber dann folgende Rückeroberung, was wiederum Attacke auf Allzeithochs denkbar werden lässt. Gold: eher bearish, aber: seit Wochenbeginn unter Druck, was einen kurzen Flush mit dann reinkommenden Käufern denkbar werden lässt mit anschließender, dynamischer Attacke auf die Region um 3.450 und darüber Allzeithochs. Alternativ: Drop und Hold unter 3.370 was einen zeitnahen Re-Test der Region um 3.300 und tiefer denkbar werden lässt. USDJPY: starkes Breakout-Potenzial über 146 mit Zielregion um 149. Grund wäre zu erwartender Spike in 2-jährigen US-Zinsen über 4%, abzuwarten bliebe allerdings, ob es zu einem Tagesschluss über 146 reichen würde. Szenario 2 (orange): Leitzins unverändert, Dot Plot wandert in der Mehrzahl der Punkte „nach unten“, sprich: mehr als 2 25 Basispunkt-Zinsschritte bis Dezember („dovish“) Nasdaq 100: eigentlich bullish, Aufwärts-Drift seit rund einem Monat nach starkem Reversal auf Entspannung bzw. Hoffnung auf diese, sprich: technische Überdehnung abgebaut; auf Oberseite kommen Allzeithochs um 22.250 rein, denkbar, dass es zu einer Attacke heute/morgen käme, ich sehe dann aber das Risiko eines, wenigstens kurzfristigen Rücksetzers. Sollten wir über 22.300/auf neuen ATHs aus der Woche gehen, wäre das bullish, solch ein Signal erfordert aber Geduld… Gold: bullish, nach jüngstem Rücksetzer seit Wochenbeginn Attacke auf Region um 3.450 sehr wahrscheinlich, enge Konsolidierung um 3.450 könnte eine „Low-Risk“-Trading-Gelegenheit mit Ziel neuer Allzeithochs in den Quartalsschluss sein. USDJPY: Attacke auf Region um 142 in den kommenden Tagen sehr wahrscheinlich, abhängig von gewählter Rhetorik Jay Powells, ob ein Bruch tiefer mit weiteren Abschlägen unter 140 in kommenden Wochen zu erwarten wäre Nasdaq 100 Chartanalyse – Daily: Gold Chartanalyse – Daily: USDJPY Chartanalyse – Daily: Quelle: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

