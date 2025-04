📈Nasdaq 100 gewinnt 3,3 %

Wall Street gewinnt wieder an Boden; NVIDIA Aktie steigt um 7,2 % ūüö® Die heutige Sitzung zeigt eine Erholungswelle nach den seit Donnerstag anhaltenden R√ľckg√§ngen. Die US-Indizes legen in der ersten Stunde des Tradings um etwa 3 % zu.¬† Obwohl die US-Indizes gestern kurz vor einem technischen B√§renmarkt standen (in der Anfangsphase der Sitzung wurden die US-Indizes mit einem R√ľckgang von mehr als 20 % gegen√ľber den j√ľngsten H√∂chstst√§nden gehandelt), sind die Anleger noch weit von der typischen Stimmung eines B√§renmarktes entfernt. Normalerweise ignorieren Investoren in einer solchen Situation gute Nachrichten und reagieren bei negativen Informationen aggressiver. Der heutige Beginn der US-Sitzung deutet jedoch darauf hin, dass die Stimmung der Investoren von Hoffnung gepr√§gt ist und die M√§rkte nach einer Grundlage f√ľr eine Erholung von den seit Donnerstag anhaltenden R√ľckg√§ngen suchen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Angesichts der Ger√ľchte √ľber m√∂gliche internationale Abkommen und Verhandlungsfortschritte verzeichnen die Notierungen (insbesondere von Technologieunternehmen) deutliche Aufschw√ľnge. Gleichzeitig h√§lt China jedoch an seiner ‚ÄěKampf bis zum Ende‚Äú-Haltung fest, obwohl der Markt eher bereit zu sein scheint, sich dem von Scott Bessent (Finanzminister) skizzierten Szenario zuzuwenden, der glaubt, dass die USA aus dem ganzen Zollchaos ‚Äěmit guten Deals‚Äú hervorgehen k√∂nnen. ¬† BigTechs f√ľhren die heutigen Gewinne an. ¬† Der Nasdaq 100-Kontrakt testet derzeit den Widerstand, der durch die 200-Perioden-EMA (goldene Kurve auf dem Chart) auf dem M30-Intervall festgelegt wurde. Gestern war dieses Niveau die Haupth√ľrde f√ľr die Nachfrageseite. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto T√§glich verf√ľgbar! Monatlich ausgesch√ľttet! Zinsen f√ľr die "Pause" bis zum n√§chsten Trade¬† ¬†

